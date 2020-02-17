Okyanusun derinliklerinde şaşırtan keşif
Meksika Körfezi derinliklerinde keşfedilen tuzlu su havuzu, sahip olduğu sıra dışı özellikle bilim insanlarını şaşırttı.
Meksika Körfezi'nin derinliklerinde keşfedilen tuzlu su havuzu, sahip olduğu sıra dışı özellikle bilim insanlarının ilgisini çekiyor.
30 metre genişliğinde ve üç buçuk metre derinliğinde olan havuz, yüzeyden 1000 metre derinlikte bulunuyor. İçine giren canlıları öldürebilecek kadar yoğunlukta tuza sahip. Fakat yapılan incelemelerde bu bölgede yaşayan mikrobiyal canlıların olduğu da tespit edildi.
Özellikle araştırmacılar burada, diğer gezegenlerdeki yaşamla ilgili bilgi edinebileceklerini de düşünüyorlar.