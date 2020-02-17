SON DAKİKA
ELAZIĞ'DA 4.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 17 Şubat 2020 14:26

Okyanusun derinliklerinde şaşırtan keşif

Meksika Körfezi derinliklerinde keşfedilen tuzlu su havuzu, sahip olduğu sıra dışı özellikle bilim insanlarını şaşırttı.

Okyanusun derinliklerinde şaşırtan keşif

Meksika Körfezi'nin derinliklerinde keşfedilen tuzlu su havuzu, sahip olduğu sıra dışı özellikle bilim insanlarının ilgisini çekiyor.

1/ 14
Okyanusun derinliklerinde şaşırtan keşif

30 metre genişliğinde ve üç buçuk metre derinliğinde olan havuz, yüzeyden 1000 metre derinlikte bulunuyor. İçine giren canlıları öldürebilecek kadar yoğunlukta tuza sahip. Fakat yapılan incelemelerde bu bölgede yaşayan mikrobiyal canlıların olduğu da tespit edildi.

2/ 14
Okyanusun derinliklerinde şaşırtan keşif

Özellikle araştırmacılar burada, diğer gezegenlerdeki yaşamla ilgili bilgi edinebileceklerini de düşünüyorlar.

3/ 14
Okyanusun derinliklerinde şaşırtan keşif

Bilim insanları bu nedenle yerin detaylı haritasını çıkarmak için robot denizaltıyla dalış yaptılar.

4/ 14
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM