Olası büyük Marmara depremi korkusunun gölgesinde gerçeğini aratmayan deprem tatbikatı

Vali Hülya Kaya, tatbikatla ilgili şunları kaydetti:

"Bugün saat 14.00’te 7,2 büyüklüğünde Yalova’da bir deprem meydana geldi. Bu senaryo üzerinden yaklaşık 400 kişilik ekibimizle bugün arama kurtarma faaliyetleri, onun dışında barınma, beslenme, bütün çalışma gruplarımızı aktive etmiş olduk. Biraz önce koordinasyon merkezimizde bütün çalışma grubumuzun yöneticileriyle beraber bir araya geldik. Biraz önce de arama kurtarma ekiplerini sahaya yönlendirdik. Bu yapmış olduğumuz çalışmalarda yaklaşık ilk taramalarda 4 bine yakın binanın yıkıldığı bilgisi bize ulaştı. Arama kurtarma çalışmalarıyla birlikte kaç kişinin göçük altında kalacağı, yapmış olduğumuz senaryo doğrultusunda böyle büyüklükteki bir depremde yaklaşık bin kişinin can kaybı gerçekleşeceğini düşünmekteyiz. Bizim destek illerimiz de buraya geldiler. Onlar da hem arama kurtarma çalışmalarında gereken destekleri verecekler. Bugün elimizde merkezde 4 tane binamız var. Bu 4 bina içinde biz arama kurtarma çalışmalarını gerçekleştireceğiz. Biri Termal, biri Çınarcık, iki tane de ilçelerimizde senaryo gereği arama kurtarma çalışmaları yapacağımız alanlar var. Neden bu senaryoyu Yalova’da sık sık gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Aslında çok yakın zamanda beklenen bir Marmara depremi var. Bu depremde en çok hasar görecek illerimizden biri de Yalova. Dolayısıyla biz, diğer illerden destek ekipleri gelmeden ilk etapta kendi arama kurtarma çalışmalarımızı gerçekleştirecek düzeye gelmek istiyoruz."