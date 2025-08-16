  1. Anasayfa
  4. Öldüresiye darp edilen kadın mahkemede kendini evire çevire döven erkekleri affetti!

Öldüresiye darp edilen kadın mahkemede kendini evire çevire döven erkekleri affetti

Geçtiğimiz Mayıs ayında Fethiye'de bir akaryakıt istasyonunda 3 erkeğin saldırısına uğrayan ve öldüresiye darp edilen 42 yaşındaki kadın, mahkemede tutuklu sanıkları affettiğini belirtip şikayetçi olmadığını söyledi.

Kaynak: İHA
Olay 19 Mayıs 2025 günü, Muğla'nın Fethiye ilçesi Karaçulha Mahallesi Esenköy yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana gelmişti.

 Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda P.D. (42) adlı kadını takip edip akaryakıt istasyonunda sıkıştıran H.A. (20), S.S. (21) ve T.A. (22) isimli 3 kişi akaryakıt istasyonunun marketine sığınan P.D.'yi evire çevire dövüp kaçmıştı.

Güvenlik güçleri tarafından el konulan olayda yakalanan 3 kişi kadına karşı yağma, gasp ve darp suçlarından hakim karşısına çıkmış ve tutuklanmıştı.

10 yıla kadar hapis cezası istenen 3 şüpheli bugün yapılan ilk duruşmada hakim karşısına çıktı.

