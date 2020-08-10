Ölü sayısı 200'ü aştı, protestolar devam ediyor

Ülkede patlama sonrası başlayan protestolar halen devam ediyor. Yer yer şiddet olaylarının yaşandığı protestolarda sorumluların cezalandırılması talep ediliyor. Başbakan Hasan Diyab'ın, bakanlar kuruluna erken genel seçimleri teklif edeceğini açıklaması da halkın öfkesini dindirmedi. Beyrut'un merkezinde düzenlenen ve başta sakin geçen protesto gösterilerinde eylemciler, liman bölgesinde meydana gelen patlamalardan iktidarı sorumlu tuttu. İlerleyen saatlerde gerilimin arttığı gösterilerde kimi eylemciler güvenlik nedeniyle kapatılan barikatları aşmaya çalışarak parlamentoya girmeye çalıştı ve polise taşlı saldırıda bulundu. Polisin de göstericilere biber gazı ile karşılık verdiği olaylarda, bazı görgü tanıkları silah sesleri duyduğunu iddia etti. Kimi göstericilerin de bankalar birliğinin bulunduğu binaya girmeye çalıştığı aktarıldı. Buna paralel olarak yerel medya kuruluşları da bazı göstericilerin dışişleri, ekonomi ve enerji bakanlıkları binalarına girmeye teşebbüs ettiğini haber veriyor.