Ölü sayısı 200'ü aştı, protestolar devam ediyor
Beyrut'taki patlamada can kaybı 200'ün üzerine çıktı. Vali Abbud halen onlarca kişinin kayıp olduğunu aktardı. Ülkede patlama sonrası başlayan protestolar ise devam ediyor.
Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki amonyum nitrat patlamasında can kaybı artmaya devam ediyor. Son bilgilere Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlama nedeniyle can kaybı 200'ü aştı. Beyrut Valisi Mervan Abbud aralarında yabancı işçilerin de bulunduğu onlarca kişinin halen kayıp olduğunu söyledi. Öte yandan Lübnan ordusunun limandaki arama çalışmalarını sonlandırdığı açıklandı. Uzun süre uygunsuz koşullarda saklanan binlerce ton amonyum nitratın patlaması nedeniyle onbinlerce Beyrutlu hasar gören evlerde yaşıyor.
Ülkede patlama sonrası başlayan protestolar halen devam ediyor. Yer yer şiddet olaylarının yaşandığı protestolarda sorumluların cezalandırılması talep ediliyor. Başbakan Hasan Diyab'ın, bakanlar kuruluna erken genel seçimleri teklif edeceğini açıklaması da halkın öfkesini dindirmedi. Beyrut'un merkezinde düzenlenen ve başta sakin geçen protesto gösterilerinde eylemciler, liman bölgesinde meydana gelen patlamalardan iktidarı sorumlu tuttu. İlerleyen saatlerde gerilimin arttığı gösterilerde kimi eylemciler güvenlik nedeniyle kapatılan barikatları aşmaya çalışarak parlamentoya girmeye çalıştı ve polise taşlı saldırıda bulundu. Polisin de göstericilere biber gazı ile karşılık verdiği olaylarda, bazı görgü tanıkları silah sesleri duyduğunu iddia etti. Kimi göstericilerin de bankalar birliğinin bulunduğu binaya girmeye çalıştığı aktarıldı. Buna paralel olarak yerel medya kuruluşları da bazı göstericilerin dışişleri, ekonomi ve enerji bakanlıkları binalarına girmeye teşebbüs ettiğini haber veriyor.
Gösterilerde hayatını kaybeden polisin ise bir otelde kapalı kalan eylemcilere yardım etmeye çalıştığı ileri sürüldü. Başbakan Hasan Diyab'ın, erken genel seçimleri gündeme getirerek tansiyonu düşürme çabası ise karşılık bulmadı. Seçimler için de herhangi somut bir tarih belirtilmedi. Lübnan halkının önemli bir kesimi, seçimlerin ülkedeki mevcut güç dengelerini değiştireceğine inanmıyor.
Lübnan'da geçen sene ekim ayında da yoğun protestolar düzenlenmiş, eylemciler siyasi refomlar talep etmişti. Lübnanlı eylemciler ülkedeki siyasi elit tabakayı yolsuzlukla ve ülkeyi yağmalamakla suçluyor. Protestocuların öfkesini tetikleyen faktör, salı günü meydana gelen ve yaklaşık 160 kişinin hayatını kaybetmesine, 6 bin kişinin de yaralanmasına yol açan patlama oldu. Tehlikeli amonyum nitrat maddesinin, güvenlik önlemleri alınmadan yıllarca Beyrut Limanı'nda depolandığının ortaya çıkması ve yaşanan halkın halihazırda var olan kızgınlığını daha da artırmış durumda.