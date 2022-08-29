Ölülerin cesetlerini kayalıklara çiviliyorlar! İşte pes dedirten ''ceset'' gelenekleri
Filipinler'de asırlardan beri ilginç bir gelenek hala devam ederken, geleneğin devam ettiği o bölge turist akınına uğruyor.
Filipinler'de asırlardan beri ilginç bir gelenek
yaşanıyor. Ülkenin bazı bölgelerinde ölen kişileri gömme etkinliği çok yaygın değil. Onun yerine ölen kişiler, tabutlarıyla birlikte sarp bir kayalığa çivileniyor. Neden mi? Nedeni oldukça ilginç.
Ülkenin Sagada isimli küçük bir kasabasından çekilen görüntüler, yıllardır yapılan bu ilginç geleneğin hala devam ettiğini gözler önüne seriyor.
Filipinler'de ölenlerin selden korunması ve cennete daha kolay gideceği düşüncesiyle cansız bedenleri tütsülenerek tabutuyla birlikle kayalıklara çivileniyor.
Bölge sakinleri bu ilginç geleneğin 2 bin yıllık olduğunu ifade ederek genellikle insanların kendi tabutlarını hayattayken yaptığını, 'Ölüm sandalyesi' adını verdikleri tabutları yapraklar ve borularla kapladığını ve tabutun içinde beden çürümesin diye özel bir tütsü yaktıklarını ifade etti.