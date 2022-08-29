Ölülerin cesetlerini kayalıklara çiviliyorlar! İşte pes dedirten ''ceset'' gelenekleri

Bölge sakinleri bu ilginç geleneğin 2 bin yıllık olduğunu ifade ederek genellikle insanların kendi tabutlarını hayattayken yaptığını, 'Ölüm sandalyesi' adını verdikleri tabutları yapraklar ve borularla kapladığını ve tabutun içinde beden çürümesin diye özel bir tütsü yaktıklarını ifade etti.