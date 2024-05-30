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Ölüm 1 saniyeyle teğet geçti: O anlar kamerada

Düzce'de yol kenarında yürüyen çocuğun kontrolden çıkıp kayarak gelen otomobilin çarpmasından son anda kurtulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA
Ölüm 1 saniyeyle teğet geçti: O anlar kamerada - Resim: 1
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Ölüm 1 saniyeyle teğet geçti: O anlar kamerada - Resim: 2

Kaza, dün akşam saatlerinde, D-100 kara yolunun Hacıkadirler köyü sapağı mevkisinde meydana geldi. Sol şeritten ilerleyen, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak kaydı. 

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Ölüm 1 saniyeyle teğet geçti: O anlar kamerada - Resim: 3

Bu sırada yol kenarında yürüyen çocuk, otomobilin çarpmasından son anda kurtuldu. 

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Ölüm 1 saniyeyle teğet geçti: O anlar kamerada - Resim: 4

Otomobil, yayanın yarım metre önünden geçerek yol kenarındaki ağaçlara çarptı. 

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