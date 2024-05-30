Ölüm 1 saniyeyle teğet geçti: O anlar kamerada
Düzce'de yol kenarında yürüyen çocuğun kontrolden çıkıp kayarak gelen otomobilin çarpmasından son anda kurtulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: DHA
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Kaza, dün akşam saatlerinde, D-100 kara yolunun Hacıkadirler köyü sapağı mevkisinde meydana geldi. Sol şeritten ilerleyen, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak kaydı.
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Bu sırada yol kenarında yürüyen çocuk, otomobilin çarpmasından son anda kurtuldu.
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Otomobil, yayanın yarım metre önünden geçerek yol kenarındaki ağaçlara çarptı.
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