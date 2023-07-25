Ölüm Adası turizme açıldı! Hikayesi duyanların tüylerini ürpertiyor
İtalya'da ''Ölüm Adası'' olarak adlandırılan 18 dönümlük arazide yer alan terk edilmiş psikiyatri hastanesi, turizme açıldı. 160 binden fazla Kara Veba kurbanının gömüldüğü ve hastalık belirtisi gösterenlerin canlı canlı yakıldığı adanın toprağının yaklaşık yüzde 50'sinin insan küllerinden oluştuğuna inanılıyor.
1986'da terk edilmiş olmasına rağmen Poveglia, insanların soykırım, savaş, doğal afetler ve diğer felaketler gibi tarihsel olarak ölüm ve trajediyle ilişkilendirilen yerleri ziyaret ettiği bir trend olan “karanlık turizm” için bir sıcak nokta olarak yeni bir hayat buldu.
Adanın ziyaretçilere kapalı olmasına rağmen, bazı kişiler bir zamanlar veba kurbanları ve akıl hastalarını barındıran çürümeye yüz tutmuş binaların ürkütücü görüntü ve fotoğraflarını çekerek sosyal medya hesaplarında paylaşmaya başladı.
Diğer taraftan Poveglia'nın tarihi kayıtları, yakındaki İtalyan kasabalarından barbar istilacılardan kaçan kadın ve çocuklar için bir sığınak olarak hizmet verdiği MS 421 yılına kadar uzanıyor.
Ada, veba salgını sırasında bir karantina istasyonu haline geldi ve sağlıksız ve aşırı kalabalık koşullar nedeniyle sayısız ölüme yol açtı.”Karantina” kelimesi İtalyanca “'quaranta” kelimesinden gelmektedir ve gemilerin Venedik'e vardıklarında demirde kalmaları gereken kırk gün anlamına geliyor.