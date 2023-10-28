Ölüm halı sahada yakaladı! Bir anda yere yığıldı
Mersin'de halı saha maçında kalp krizi geçiren 41 yaşındaki O.T., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaynak: DHA
Olay, akşam saatlerinde ilçedeki bir halı sahada meydana geldi. Tarsus Milli Eğitim Müdürlüğü hizmetli kadrosunda çalışan evli, iki çocuk babası O.T., arkadaşlarıyla birlikte halı saha maçı yaptığı sırada, top ayağındayken fenalaşıp, zemine düştü.
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T.’nin arkadaşları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Halı sahaya gelen sağlık ekiplerince kalp krizi geçirdiği tespit edilen T., Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. T., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Öte yandan, T.’nin kalp krizi geçirdiği anlar ise halı sahanın güvenlik kamerasına yansıdı.
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