Ölüm halı sahada yakaladı! Bir anda yere yığıldı

Olay, akşam saatlerinde ilçedeki bir halı sahada meydana geldi. Tarsus Milli Eğitim Müdürlüğü hizmetli kadrosunda çalışan evli, iki çocuk babası O.T., arkadaşlarıyla birlikte halı saha maçı yaptığı sırada, top ayağındayken fenalaşıp, zemine düştü.