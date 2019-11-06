Ölüm Patroniçesi'nin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Çocukları uyuşturucuya alıştırıp kuryelik yaptırmışlar

Yaklaşık 1 buçuk yıl önce yine aynı yere yapılan operasyonda “Ölüm Patroniçesi” olarak da bilinen çete lideri Saide D. yakalanmış ve 30 yıl hapse mahkum edilmişti. Ancak uyuşturucu ticaretini hapishaneden yönetmeyi sürdürdüğü belirlenen zehir tacirinin, özellikle kadın ve çocukları kullandığı ortaya çıktı. Çetenin 9-10 yaşlarındaki çocukları önce uyuşturucuya alıştırdığı daha sonra onlara uyuşturucu kuryeliği yaptırdığı belirlendi. Kendilerine “Makalar Ailesi” adını verdikleri ve çoğunluğu kadınlardan oluşan çete üyelerinin, uyuşturucu ticaretinden elde edilen paralarla lüks içerisinde yaşadıkları tespit edildi. Ayrıca çetenin uyuşturucu sattıkları müşterilerine önce bir süre ücretsiz uyuşturucu madde verdikleri ve borçlarını ödeyemedikleri zaman darp ettikleri de ortaya çıktı. Borçlarını ödemek isteyenlerin ise canlarını kurtarmak için evlerindeki eşyaları ve giydikleri kıyafetlerini satarak uyuşturucu borçlarını kapatmaya çalıştığı ifade edildi.