Ölümcül Hobi! ''Arı adam'' görenleri hayrete düşürüyor

Aydın'ın Köşk ilçesine bağlı Güzelköy Mahallesi'nde ikamet eden ancak gezgin arıcı olduğu için ülkenin değişik yerlerinde arıları ile konaklayan İsa Süzer, kendine has yöntemleri ile oğul çıkarıp kovandan kaçan kolonileri topluyor.