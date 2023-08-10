Ölümcül Hobi! ''Arı adam'' görenleri hayrete düşürüyor
Aydın'ın Köşk ilçesinde yaşayan ve “Arı adam” lakabıyla tanınan 41 yaşındaki İsa Süzer'in, arılarıyla kurduğu iletişim görenleri görenleri hayrete düşürüyor.
Aydın'ın Köşk ilçesinde yaşayan ve "Arı adam" lakabıyla tanınan 41 yaşındaki İsa Süzer'in, arılarıyla kurduğu iletişim görenleri hayrete düşürüyor
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Aydın'ın Köşk ilçesine bağlı Güzelköy Mahallesi'nde ikamet eden ancak gezgin arıcı olduğu için ülkenin değişik yerlerinde arıları ile konaklayan İsa Süzer, kendine has yöntemleri ile oğul çıkarıp kovandan kaçan kolonileri topluyor.
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Çocukluğundan bu yana arıcılık yapan 41 yaşındaki Süzer'in arılarla olan yaşamı görenleri hayrete düşürürken, arı toplama işinin kendisi için sıradan bir iş olduğunu belirtiyor.
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Genç arıcının görenleri şaşkına çeviren arı toplama yöntemi ise film sahnelerini aratmayacak görüntüler oluşturuyor.
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