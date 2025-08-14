Ölümlü trafik kazasında araçtan ve motosiklette bulunanlar şoke etti
Sakarya'da bir araç ile motosikletin çarpıştığı kazada 30 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken kazaya karışan araçtan bonzai, motosikletten ise uyuşturucu aparatı çıktı. İki sürücünün de suç kaydı olduğu belirlenirken, kazanın ardından mahalle sakinleri de hafif ticari aracı taş yağmuruna tuttu.
Kaynak: İHA
Kaza, Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Karaköy Mahallesi Setaltı Caddesi’nde meydana geldi.
M.Ç. (22) kontrolündeki hafif ticari araç, K.P. (30) idaresindeki motosikletle çarpıştı.
Çarpışmanın ardından araç sürücüsünün kaçmaya çalıştığı öne sürülürken, mahalle sakinleri hafif ticari aracı taşladı.
Olay yerine gelen polis ekipleri kalabalığı güçlükle sakinleştirdi. Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü K.P.’nın olay yerinde hayatını yitirdiğini belirledi.
