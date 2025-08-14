  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Ölümlü trafik kazasında araçtan ve motosiklette bulunanlar şoke etti!

Ölümlü trafik kazasında araçtan ve motosiklette bulunanlar şoke etti

Sakarya'da bir araç ile motosikletin çarpıştığı kazada 30 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken kazaya karışan araçtan bonzai, motosikletten ise uyuşturucu aparatı çıktı. İki sürücünün de suç kaydı olduğu belirlenirken, kazanın ardından mahalle sakinleri de hafif ticari aracı taş yağmuruna tuttu.

Kaynak: İHA
Ölümlü trafik kazasında araçtan ve motosiklette bulunanlar şoke etti - Resim: 1

Kaza, Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Karaköy Mahallesi Setaltı Caddesi’nde meydana geldi.

1 / 11
Ölümlü trafik kazasında araçtan ve motosiklette bulunanlar şoke etti - Resim: 2

M.Ç. (22) kontrolündeki hafif ticari araç, K.P. (30) idaresindeki motosikletle çarpıştı.

2 / 11
Ölümlü trafik kazasında araçtan ve motosiklette bulunanlar şoke etti - Resim: 3

Çarpışmanın ardından araç sürücüsünün kaçmaya çalıştığı öne sürülürken, mahalle sakinleri hafif ticari aracı taşladı.

3 / 11
Ölümlü trafik kazasında araçtan ve motosiklette bulunanlar şoke etti - Resim: 4

Olay yerine gelen polis ekipleri kalabalığı güçlükle sakinleştirdi. Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü K.P.’nın olay yerinde hayatını yitirdiğini belirledi.

4 / 11