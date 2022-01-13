Ölümsüz Türkler... 70 yaşında anne olup 120 yaşına kadar yaşıyorlar
Bilim dünyasını şaşkınlık içinde bırakan Hunza Türkleri ortalama 110 ile 120 yıl yaşıyor ve kadınları 70'inde anne oluyor.
Bilim dünyasını şaşkınlık içinde bırakan Hunza Türkleri ortalama 110 ile 120 yıl yaşıyor ve kadınları 70'inde anne oluyor. Peki Hunzaların sırrı ne? Pakistan ve Hindistan sınırında yaşayan bu insanların çok ilginç bir özelliği var...
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Tamamen Müslüman olan Hunzalar ortalama 110 ile 120 yıl yaşıyor. Burada 65 yaş yolun yarısı sayılıyor...
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Kadınlar 65-70 yaş arasında anne oluyor. 100 yaşında ölenlere genç öldü deniliyor. Hunzaların çok ilginç bir yanı da burada hiç kanser vakasının yaşanmaması...
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Bu Türkler kansere yakalanmadıkları gibi sık rastlanan diğer rahatsızlıklara da uğramıyorlar.
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