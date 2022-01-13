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Ölümsüz Türkler... 70 yaşında anne olup 120 yaşına kadar yaşıyorlar

Bilim dünyasını şaşkınlık içinde bırakan Hunza Türkleri ortalama 110 ile 120 yıl yaşıyor ve kadınları 70'inde anne oluyor. 

Ölümsüz Türkler... 70 yaşında anne olup 120 yaşına kadar yaşıyorlar - Resim: 1

Bilim dünyasını şaşkınlık içinde bırakan Hunza Türkleri ortalama 110 ile 120 yıl yaşıyor ve kadınları 70'inde anne oluyor. Peki Hunzaların sırrı ne? Pakistan ve Hindistan sınırında yaşayan bu insanların çok ilginç bir özelliği var...

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Ölümsüz Türkler... 70 yaşında anne olup 120 yaşına kadar yaşıyorlar - Resim: 2

Tamamen Müslüman olan Hunzalar ortalama 110 ile 120 yıl yaşıyor. Burada 65 yaş yolun yarısı sayılıyor...

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Ölümsüz Türkler... 70 yaşında anne olup 120 yaşına kadar yaşıyorlar - Resim: 3

Kadınlar 65-70 yaş arasında anne oluyor. 100 yaşında ölenlere genç öldü deniliyor. Hunzaların çok ilginç bir yanı da burada hiç kanser vakasının yaşanmaması...

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Ölümsüz Türkler... 70 yaşında anne olup 120 yaşına kadar yaşıyorlar - Resim: 4

 Bu Türkler kansere yakalanmadıkları gibi sık rastlanan diğer rahatsızlıklara da uğramıyorlar.

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