Ömer Halisdemir şehit olduğu yerde anıldı
FETÖ'nün darbe girişimine katılan generali öldürerek gecenin seyrini değiştiren şehit Astsubay Ömer Halisdemir, şehit düştüğü yerde yapılan anıtı önünde, vurulduğu saatte düzenlenen törenle anıldı.
15 Temmuz gecesi darbeci general Semih Terzi'yi öldürerek gecenin seyrini değiştiren şehit Astsubay Ömer Halisdemir, Özel Kuvvetler Komutanlığında anısını yaşatmak için şehit düştüğü yerde yapılan anıtı önünde, şehit edildiği saatte düzenlenen törenle anıldı.
Törene, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, kahraman şehidin eşi Hatice Halisdemir ile bordo bereliler katıldı.
Bakan Işık, törene katılmak için Kahramankazan'dan Özel Kuvvetler Komutanlığına geldi. Karargah binasına gelişinde Korgeneral Aksakallı tarafından karşılanan Işık, komutanlık özel defterini de imzaladı. Daha sonra Halisdemir'in darbeciler tarafından şehit edildiği saat 02.18'de karargah önünde anma töreni düzenlendi.