Ömer Halisdemir şehit olduğu yerde anıldı

Bakan Işık, törene katılmak için Kahramankazan'dan Özel Kuvvetler Komutanlığına geldi. Karargah binasına gelişinde Korgeneral Aksakallı tarafından karşılanan Işık, komutanlık özel defterini de imzaladı. Daha sonra Halisdemir'in darbeciler tarafından şehit edildiği saat 02.18'de karargah önünde anma töreni düzenlendi.