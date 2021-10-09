Ömerli Barajı'nın çevresi çöplüğe döndü

"TEMİZLİK İMANDAN GELİR DİYORLAR AMA LAFTA KALIYOR"

22 yıldır Kurtdoğmuş köyünde yaşayan Mustafa Aktaş ise, "22 senedir ben burada yaşıyorum. Evimdeki çöpü bile uzak mesafede olan yere getirip çöp kutusuna atıyorum. 'Temizlik imanın yarısı' derler ama lafta olmuyor. Her şeyi devletten beklemeyeceğiz insan olarak bizim de el atmamız gerekiyor. Bu doğa bizim bunun kıymetini bilmemiz lazım. Belediye gerekeni yapıyor fakat biraz da gevşek. 'Ben yaptım, ben yapacağım' diye bir olay yok. Herkes kendi üzerine düşen görevi yapsa bir sorun olmayacak. Pikniğe gidiyoruz yol boyu çöp dolu. Yediğini içtiğini toplasalar tekrar geldiklerinde temiz bulurlar.