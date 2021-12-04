Omicron varyantında korkulan oldu: Her şey sil baştan!
Güney Afrika'da tespit edilen ve dünyaya yayılmaya başlayan Omicron varyantının, virüsün önceki versiyonlarına göre üç kat daha fazla yeniden enfekte etme yeteneğine sahip olduğu açıklandı. Bilim insanları bu durumun, önceki enfeksiyonun Omicron'dan korumadığına dair ilk bilimsel bulgulardan biri olduğunu söyledi.
Güney Afrika'da Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NICD) tarafından toplanan yeni kanıtlara göre, en son epidemiyolojik kanıtlar, Omicron'un daha daha önceki enfeksiyonla elde edilen bağışıklıktan kaçabileceğini ve üç katı oranında yeniden enfeksiyona neden olduğunu gösteriyor.
ÖNCEKİ ENFESİKSİYONDAN ELDE EDİLEN BAĞIŞIKLIKTAN KAÇIYOR
Bununla birlikte, NICD ile birlikte çalışan Güney Afrika Epidemiyolojik Modelleme ve Analiz Merkezi, son bulguların "Omicron'un önceki enfeksiyondan kalan bağışıklıktan kaçma kabiliyetine dair bilimsel kanıt sağladığını" söyledi.
NICD uzmanı Anne von Gottberg, "Önceki enfeksiyonun Omicron'dan koruma sağlamadığına inanıyoruz" dedi.
GÜNEY AFRİKA'DA VAKALAR KATLANARAK ARTIYOR
Bununla birlikte, Kasım ayının ortalarında Güney Afrika günde yaklaşık 300 Covid-19 vakası bildiriyordu. Ülke son 24 saat içinde 11 bin 535, önceki gün ise 8 bin 561 vaka bildirdi.