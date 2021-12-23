Omicron'u araştıran bilim insanlarından umut veren açıklama

Ancak, Omicron'un her üç ülkede de hastaneye yatış riskini düşürmesinin büyük ölçüde bu popülasyonlardaki bağışıklığa bağlı olduğu görülüyor. Enfekte olanların çoğu, ya önceki enfeksiyonlar ya da aşılar nedeniyle ciddi hastalıklara karşı zaten korumaya sahipti.