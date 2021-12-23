Omicron'u araştıran bilim insanlarından umut veren açıklama
Bilim insanları, koronavirüsün Omicron varyantının daha bulaşıcı, ancak daha hafif hastalığa yol açtığını açıkladı. Güney Afrika, İskoçya ve İngiltere'de yapılan araştırmalar, Omicron nedeniyle hastaneye yatış riskinin yüzde 70 oranında daha düşük olduğunu ortaya koydu.
Güney Afrika, İskoçya ve İngiltere'de yapılan üç ayrı araştırmada, Covid-19'un Omicron varyantının, Delta varyantına oranla hastaneye yatışları azalttığı tespit edildi.
Konuya ilişkin yorum yapan, ABD’nin Atlanta eyaletinde yer alan Emory Üniversitesi'nden Natalie Dean, "Omicron’ın her yerde olduğu ve çok daha bulaşıcı olduğu göz önüne alındığında, hastalığın şiddetinin azalacağını düşünüyoruz” dedi.
Omicron varyantının Kasım ayında Güney Afrika'da keşfedilmesinden bu yana, bilim insanları, diğer varyantlara kıyasla daha ciddi hastalığa neden olup olmadığını öğrenmek için mücadele ediyor.
Ancak, Omicron'un her üç ülkede de hastaneye yatış riskini düşürmesinin büyük ölçüde bu popülasyonlardaki bağışıklığa bağlı olduğu görülüyor. Enfekte olanların çoğu, ya önceki enfeksiyonlar ya da aşılar nedeniyle ciddi hastalıklara karşı zaten korumaya sahipti.
HASTANELERDEKİ YÜKLERİ ARTIRABİLİR
Diğer taraftan, yeni çalışmaların bulguları cesaret verici olsa da uzmanlar, birçok ülkedeki Omicron vakalarının artışının hastaneyi doldurabileceği konusunda uyardı. Çünkü varyant corona virüsün önceki versiyonlarından çok daha kolay yayılıyor.