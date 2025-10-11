Onbinlerce Filistinli'nin evlerine yani Gazze'ye dönüş yolculuğu devam ediyor
İsrail ile Hamas arasında sağlanan ateşkesin yürürlüğe girmesiyle birlikte on binlerce Filistinlinin Gazze şehrindeki evlerine dönüş yolculuğu ikinci gününde de devam ediyor.
İsrail ile Hamas arasında dün yürürlüğe giren ateşkesin ardından, İsrail'in Gazze Şeridi’ne yönelik yoğun saldırıları nedeniyle yaşadıkları yerlerden göç etmeye zorlanan on binlerce Filistinlinin Gazze şehrine dönüşü ikinci gününde de devam ediyor.
Yüzlerce kamyonun Raşid Caddesi üzerinden Filistinliler ile beraberindeki eşyaları Gazze şehrine taşırken oluşturduğu araç kuyruğu ve eve dönüş yolundaki kalabalığın görüntüleri kameralara yansıdı.
Gazze şehrine geri dönen Filistinliler ateşkesin yürürlükte kalmasını ve bölgede kalıcı barışa varılmasına yönelik umutlarını yeniden teyit etti.
Bölge halkı, İsrail’in saldırıları nedeniyle birçok binanın yıkıldığı ve geniş çaplı hasarın oluştuğu altyapıya rağmen evlerini ve şehirlerini yeniden inşa edebilmeyi temenni ediyor.