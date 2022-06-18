Onca emek boşa gitti: YKS'ye geç kalanlar kapıdan döndü

Sınav merkezinin kapısından içeri girmek isteyen adayları güvenlik görevlileri dışarı çıkardı. Bir başka kadın aday da sınavın başladığı saat olan 10.15’e kadar süre olduğunu düşünerek geç kaldığını dile getirdi. Kadın aday da sınava giremeden geri döndü.

İstanbul Esenyurt ve Esenler’de de birçok öğrenci son anda sınava yetişmeyi başardı. Bazı öğrenciler koşarak geldiği okul kapısından içeri girmeyi başarırken bazı adaylar ise adeta saniyelerle gecikince kapıda kaldı.