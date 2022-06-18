Onca emek boşa gitti: YKS'ye geç kalanlar kapıdan döndü
3 milyondan fazla adayın katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavı sona erdi. Sınava geç kalanlar kapıdan döndü. Sınava geç kalınca içeri alınmayan bir adayın annesi, görevlilere yalvararak gözyaşı döktü.
YKS’nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavına geç kalanlar kapıdan döndü. Kimisi koşarak geldiği okul kapısından son anda içeri girmeyi başarırken kimisi ise saniyelerle gecikince kapıda kaldı.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi(TYT) için adayların Sınav merkezlerine girişleri saat 10.00’da son buldu. İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nda sınava girecek olan bir aday, bahçe kapısını açarak içeri girdi. Hemen arkasından gelen bir aday da onu takip etti.
Sınav merkezinin kapısından içeri girmek isteyen adayları güvenlik görevlileri dışarı çıkardı. Bir başka kadın aday da sınavın başladığı saat olan 10.15’e kadar süre olduğunu düşünerek geç kaldığını dile getirdi. Kadın aday da sınava giremeden geri döndü.
İstanbul Esenyurt ve Esenler’de de birçok öğrenci son anda sınava yetişmeyi başardı. Bazı öğrenciler koşarak geldiği okul kapısından içeri girmeyi başarırken bazı adaylar ise adeta saniyelerle gecikince kapıda kaldı.
İÇERİ GİREMEYİNCE KAPIDAN ATLADI
Bahçelievler Mehmet Akif Çok Programlı Lisesi’nde bir öğrenci, sınava 5 dakika geç kaldı. Bunun üzerine görevliler öğrenciyi içeriye alamayacaklarını bildirdi. Bir süre içeri girmek için görevlilerle tartışan öğrenci, kapı kapanınca dışarıda kaldı. Görevlilerin içeri girmesini fırsat bilen genç, demir kapının üzerinden atlayarak okula girdi.
Bakırköy Anadolu Lisesi'nde sınava giren bir öğrenci geç kalınca içeri alınmadı. Sınava giremeyen öğrenci annesine sarılıp dakikalarca gözyaşı döktü.
Öte yandan, okul önlerinde bekleyen bazı aileler de sınavda ter döken çocukları için Kuran-ı Kerim okuyarak dualar etti.
KİMLİĞİNİ UNUTAN ÖĞRENCİLERİ YKS'YE MOTOSİKLETLİ POLİS YETİŞTİRDİ
Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi girişinde kimliklerinin yanında bulunmadığını fark eden adaylar Efe Zile ile Ali Erdem Küpçü endişeye kapıldı. Bunun üzerine Amasya Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi'nde görevli motosikletli polis iki adayı alıp evlerine götürdü. Öğrenciler, kimliklerini almalarının ardından son anda sınav binasına yetişti.
Sınava yetiştiğine çok sevinen öğrenci Ali Erdem Küpçü’nün arkadaşı Nagehan Gül, “Telaşla ‘kimliğimizi unuttuk’ dedik. Polis ağabeyimiz yardımcı oldu sağ olsun” diye konuştu.