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  4. Önce Bodrum, şimdi de Kuşadası... Tatilcilere bir kötü haber daha

Önce Bodrum, şimdi de Kuşadası... Bayram tatiline gidecekler dikkat

Aydın'ın turistik ilçesi Kuşadası'nda bayram tatiline sayılı günler kala otel rezervasyonlarındaki doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı.

Kaynak: İHA
Önce Bodrum, şimdi de Kuşadası... Bayram tatiline gidecekler dikkat - Resim: 1
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Önce Bodrum, şimdi de Kuşadası... Bayram tatiline gidecekler dikkat - Resim: 2

Kurban Bayramı tatili, yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bu yıl 9 güne çıkarıldı. Okulların kapanacağı sürece de denk gelen Kurban Bayramı'nın, yaz döneminin de ilk tatil fırsatını oluşturması Kuşadası turizmine doping etkisi yaptı. 

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Önce Bodrum, şimdi de Kuşadası... Bayram tatiline gidecekler dikkat - Resim: 3

Tatil öncesi gerçekleştirilen erken rezervasyonlarla kentteki 5 yıldızlı ve butik otellerin doluluk oranı, yüzde 90'a çıktı. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da yaşayan yerli misafirlerin, bayram tatili için Kuşadası'nı tercih ettiği belirtildi. 

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Önce Bodrum, şimdi de Kuşadası... Bayram tatiline gidecekler dikkat - Resim: 4

Kuşadası'nda 'her şey dahil' sistemi ile çalışan otellerde gecelik en düşük konaklama fiyatı 2 bin 500 ile 7 bin TL arasında değişiyor. Rakam, turistik tesisin sunduğu imkanlar ve sahip olduğu yıldız sayısına göre daha da yükselebiliyor. 

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