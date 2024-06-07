Önce Bodrum, şimdi de Kuşadası... Bayram tatiline gidecekler dikkat
Aydın'ın turistik ilçesi Kuşadası'nda bayram tatiline sayılı günler kala otel rezervasyonlarındaki doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı.
Kaynak: İHA
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Kurban Bayramı tatili, yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bu yıl 9 güne çıkarıldı. Okulların kapanacağı sürece de denk gelen Kurban Bayramı'nın, yaz döneminin de ilk tatil fırsatını oluşturması Kuşadası turizmine doping etkisi yaptı.
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Tatil öncesi gerçekleştirilen erken rezervasyonlarla kentteki 5 yıldızlı ve butik otellerin doluluk oranı, yüzde 90'a çıktı. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da yaşayan yerli misafirlerin, bayram tatili için Kuşadası'nı tercih ettiği belirtildi.
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Kuşadası'nda 'her şey dahil' sistemi ile çalışan otellerde gecelik en düşük konaklama fiyatı 2 bin 500 ile 7 bin TL arasında değişiyor. Rakam, turistik tesisin sunduğu imkanlar ve sahip olduğu yıldız sayısına göre daha da yükselebiliyor.
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