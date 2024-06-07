Önce Bodrum, şimdi de Kuşadası... Bayram tatiline gidecekler dikkat

Kuşadası'nda 'her şey dahil' sistemi ile çalışan otellerde gecelik en düşük konaklama fiyatı 2 bin 500 ile 7 bin TL arasında değişiyor. Rakam, turistik tesisin sunduğu imkanlar ve sahip olduğu yıldız sayısına göre daha da yükselebiliyor.