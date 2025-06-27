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  4. Önce Bursa şimdi de Sakarya... Alevlerin yaklaştığı 2 mahalle boşaltıldı

Önce Bursa şimdi de Sakarya... Alevlerin yaklaştığı 2 mahalle boşaltıldı

Bursa'da yerleşim yerlerine sıçrayan orman yangınının ardından Sakarya'da çıkan orman yangını da büyüdü. Alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması nedeniyle 2 mahalle tahliye edildi.

Kaynak: İHA
Önce Bursa şimdi de Sakarya... Alevlerin yaklaştığı 2 mahalle boşaltıldı - Resim: 1

Hacıyakup Mahallesi Paşalar Konağı mevkiinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. 

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Önce Bursa şimdi de Sakarya... Alevlerin yaklaştığı 2 mahalle boşaltıldı - Resim: 2

Gökyüzünü kaplayan dumanların ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

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Önce Bursa şimdi de Sakarya... Alevlerin yaklaştığı 2 mahalle boşaltıldı - Resim: 3

105 personel, 24 araç, 7 yangın söndürme helikopteri ve 2 yangın söndürme uçağı ile ekiplerin yangını kontrol altına alabilmek için çalışmaları bölgede sürüyor. 

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Önce Bursa şimdi de Sakarya... Alevlerin yaklaştığı 2 mahalle boşaltıldı - Resim: 4

Yangının çevre yerleşim yerlerine yaklaşması sebebi ile Sakarya Valiliği tarafından tedbir amaçlı tahliye kararı alındı. 

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