Önce Bursa şimdi de Sakarya... Alevlerin yaklaştığı 2 mahalle boşaltıldı
Bursa'da yerleşim yerlerine sıçrayan orman yangınının ardından Sakarya'da çıkan orman yangını da büyüdü. Alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması nedeniyle 2 mahalle tahliye edildi.
Kaynak: İHA
Hacıyakup Mahallesi Paşalar Konağı mevkiinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.
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Gökyüzünü kaplayan dumanların ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
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105 personel, 24 araç, 7 yangın söndürme helikopteri ve 2 yangın söndürme uçağı ile ekiplerin yangını kontrol altına alabilmek için çalışmaları bölgede sürüyor.
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Yangının çevre yerleşim yerlerine yaklaşması sebebi ile Sakarya Valiliği tarafından tedbir amaçlı tahliye kararı alındı.
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