Önce deprem ardından tsunami vurdu ! Çok sayıda ölü var !

Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda cuma günü meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami felaketinde, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Afette şu ana kadar hayatını kaybeden binden fazla insan için toplu mezarlar kazılarak, defin işlemlerine başlandı.