Önce deprem ardından tsunami vurdu ! Çok sayıda ölü var !
Endonezya'nın Sulawesi Adası’nda meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunamide ölü sayısı 1203'e çıktı.
Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda cuma günü meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami felaketinde, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Afette şu ana kadar hayatını kaybeden binden fazla insan için toplu mezarlar kazılarak, defin işlemlerine başlandı.
Bölgenin uzaydan çekilen görüntüsü şok etkisi yarattı. Tsunaminin vurduğu Palu neredeyse haritadan silinmiş durumda.
Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansından (BNPB) alınan bilgiye göre, deprem ve ardından oluşan tsunamide hayatını kaybedenlerin sayısı 1203'e çıkarken, naaşların gömülebilmesi için toplu defin alanları hazırlandı.