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  3. 01 Ekim 2018 09:51

Önce deprem ardından tsunami vurdu ! Çok sayıda ölü var !

Endonezya'nın Sulawesi Adası’nda meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunamide ölü sayısı 1203'e çıktı.

Önce deprem ardından tsunami vurdu ! Çok sayıda ölü var !

Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda cuma günü meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami felaketinde, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Afette şu ana kadar hayatını kaybeden binden fazla insan için toplu mezarlar kazılarak, defin işlemlerine başlandı.

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Önce deprem ardından tsunami vurdu ! Çok sayıda ölü var !

Bölgenin uzaydan çekilen görüntüsü şok etkisi yarattı. Tsunaminin vurduğu Palu neredeyse haritadan silinmiş durumda.

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Önce deprem ardından tsunami vurdu ! Çok sayıda ölü var !

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansından (BNPB) alınan bilgiye göre, deprem ve ardından oluşan tsunamide hayatını kaybedenlerin sayısı 1203'e çıkarken, naaşların gömülebilmesi için toplu defin alanları hazırlandı.

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Önce deprem ardından tsunami vurdu ! Çok sayıda ölü var !

Can kayıplarının fazla olduğu Merkez Sulawesi eyaletinin başkenti Palu'da, enkaz altından çıkarılan naaşların gömülebilmesi için toplu mezar hazırlandığı bildirdi.

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