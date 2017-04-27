Önce Orgeneral Akar'ı sonra belgeleri çıkardılar
15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Genelkurmay Karargahı'ndan yeni görüntüler ortaya çıktı.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın karargahtan çıkarılmasından hemen sonra makam katında bulunan koliler dolusu belge ile kılıç gibi aksesuarların, darbeci askerlerce başka bir odaya taşındığına ilişkin fotoğraflar ortaya çıktı.
15 Temmuz gecesine ilişkin güvenlik kameralarından elde edilen fotoğraflar, darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin 221 sanık hakkında Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde hazırlanan "çatı iddianamesinin" eklerinde yer aldı.
Buna göre, 15 Temmuz günü Genelkurmay Karargahı komuta katı protokol giriş salonunu gören kameralara yönelik yapılan incelemelerde FETÖ mensubu askerlerin dakika dakika ihaneti de belgelendi.