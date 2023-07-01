Önce pandemi, sonra deprem konut tercihini değiştirdi!

Kanavetçi, özellikle 2000 yılından önceki eski yapı stoklarının bir şekilde dönüştürülmesi gerektiğini belirtip, bunu hasarlı ya da hasarsız olarak nitelendirmeden yapmak gerektiğinin altını çizdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile yerel yönetimlerin bu dönüşüme teşvik edici kararlar alması gerektiğini vurgulayan Kanevetçi, "Deprem gösterdi ki; önce insanımızın can güvenliği olmalı. Cumhurbaşkanı'mız da açıkladı; yıkılan binaların yüzde 95-96'sı, 2000 yılından önce yapı ruhsatı alınan binalar. 2000 yılı öncesi alınan tapular 1975 yönetmeliğine tabiler. Ardından 2001-2002 yılında yapı denetim sistemi getirildi. Olumlu bir düzenleme oldu. Özellikle 2000 yılından önce eski yapı stoklarının bir şekilde dönüştürülmesi gerekiyor. Bunu hasarlı ya da hasarsız olarak nitelendirmeden yapmak gerekiyor" diye konuştu.