Önce pandemi, sonra deprem konut tercihini değiştirdi!
Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden olan Gaziantep'te vatandaşlar, yüksek katlı binalardan uzaklaşıp, az katlı yapılara yönelmeye başladı.
Gaziantep İnşaat Müteahhitleri Derneği (GAİMDER) Başkanı Bora Kanevetçi, pandemi ve deprem felaketi ile ev tercihlerinde değişiklik yaşandığını belirterek, "Bunun iki sebebi var. İnsanlar, düşük katlı binalarda kendilerini daha güvende hissediyor. Bir diğeri de psikolojik. Olası bir depremde çabuk çıkabileceğini düşünüyor. Bundan dolayı özellikle bağ evlerinin, bahçelerin, arazilerin fiyatlarında bir artış yaşandı. Bu artışın da bir şekilde el birliği ile engellenmesi gerekiyor" dedi.
DHA'nın haberine göre 11 ilde yaşanan depremin inşaat sektörünü olumsuz ve derinden etkilediğini anlatan Kanavetci, Gaziantep kent merkezinin diğer illere oranla daha çok yıkıldığını belirtti.
Kanavetçi, yıkımlardan kaynaklı konut açığı ortaya çıktığını belirterek, "6 Şubat depremi gösterdi ki; bir yapı, bilim ve fen ışığında inşa edilirse hiçbir sorunla karşılaşmayacağız. Biliyoruz ki; deprem öldürmez, yapı öldürür. Bir yapı inşa edilirken kentin planlamasından, inşaatta uygulanacak kurallardan, bilim ve fenden, inşaat tekniğinden zemin etüdüne kadar bunların tamamının ele alınması gerektiği bir kez daha ortaya çıkmış oldu. Burada tabi zemin etüdünü de göz önünde bulundurmak gerekiyor. Deprem ile sektör olumsuz etkilenmişti ancak yavaş yavaş toparlanma sürecine girdik. Yıkımlardan kaynaklı ister istemez konut açığı ortaya çıktı. Bir şekilde yeni konutlar inşa ediliyor" dedi.
Kanavetçi, özellikle 2000 yılından önceki eski yapı stoklarının bir şekilde dönüştürülmesi gerektiğini belirtip, bunu hasarlı ya da hasarsız olarak nitelendirmeden yapmak gerektiğinin altını çizdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile yerel yönetimlerin bu dönüşüme teşvik edici kararlar alması gerektiğini vurgulayan Kanevetçi, "Deprem gösterdi ki; önce insanımızın can güvenliği olmalı. Cumhurbaşkanı'mız da açıkladı; yıkılan binaların yüzde 95-96'sı, 2000 yılından önce yapı ruhsatı alınan binalar. 2000 yılı öncesi alınan tapular 1975 yönetmeliğine tabiler. Ardından 2001-2002 yılında yapı denetim sistemi getirildi. Olumlu bir düzenleme oldu. Özellikle 2000 yılından önce eski yapı stoklarının bir şekilde dönüştürülmesi gerekiyor. Bunu hasarlı ya da hasarsız olarak nitelendirmeden yapmak gerekiyor" diye konuştu.