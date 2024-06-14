Önce sıcak, şimdi de dolu... Bir anda kış geldi
Ankara'da etkili olan aşırı sıcaklar yerini dolu ve sağanak yağışa bıraktı. Misket büyüklüğünde düşen dolu taneleri, araçlarda hasara yol açtı.
Başkent'te hafta başından itibaren etkili olan aşırı sıcaklar, bugün yerini yağışlı havaya bıraktı. Şehir merkezinde saat 15.00 sıralarından itibaren havanın serinlemesiyle birlikte sağanak ve dolu yağışı etkili oldu. Aniden bastıran dolu, dışarıda bulunan vatandaşları zor durumda bıraktı.
Yayalar balkon altları, otobüs durakları gibi üstü kapalı yerlere sığınarak dolu tanelerinden korunmaya çalıştı. Trafikteki sürücüler de araçlarını durdurup, yağışın sona ermesini bekledi.
Çankaya ilçesi Söğütözü Mahallesi'nde misket büyüklüğündeki dolu taneleri, kısa sürede zeminin beyaza bürünmesine neden oldu.
Ayrıca dolunun şiddeti ile bazı araçların kaportalarında küçük çaplı hasar oluştu. Kimi sürücüler branda ve battaniye gibi örtülerle araçlarında önlem almaya çalıştı.