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Önce sıcak, şimdi de dolu... Bir anda kış geldi

Ankara'da etkili olan aşırı sıcaklar yerini dolu ve sağanak yağışa bıraktı. Misket büyüklüğünde düşen dolu taneleri, araçlarda hasara yol açtı.

Kaynak: DHA,İHA,AA
Önce sıcak, şimdi de dolu... Bir anda kış geldi - Resim: 1

Başkent'te hafta başından itibaren etkili olan aşırı sıcaklar, bugün yerini yağışlı havaya bıraktı. Şehir merkezinde saat 15.00 sıralarından itibaren havanın serinlemesiyle birlikte sağanak ve dolu yağışı etkili oldu. Aniden bastıran dolu, dışarıda bulunan vatandaşları zor durumda bıraktı.

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Önce sıcak, şimdi de dolu... Bir anda kış geldi - Resim: 2

Yayalar balkon altları, otobüs durakları gibi üstü kapalı yerlere sığınarak dolu tanelerinden korunmaya çalıştı. Trafikteki sürücüler de araçlarını durdurup, yağışın sona ermesini bekledi. 

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Önce sıcak, şimdi de dolu... Bir anda kış geldi - Resim: 3

Çankaya ilçesi Söğütözü Mahallesi'nde misket büyüklüğündeki dolu taneleri, kısa sürede zeminin beyaza bürünmesine neden oldu. 

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Önce sıcak, şimdi de dolu... Bir anda kış geldi - Resim: 4

Ayrıca dolunun şiddeti ile bazı araçların kaportalarında küçük çaplı hasar oluştu. Kimi sürücüler branda ve battaniye gibi örtülerle araçlarında önlem almaya çalıştı. 

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