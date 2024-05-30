Onlar define bulamadı ama Jandarma onları buldu

Harekete geçen jandarma ekipleri, E.B., T.D., R.E., A.K. ve S.B. isimli 5 şüpheliyi, tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yaptıkları esnada suçüstü yakaladı. Bir anda karşılarında jandarma ekiplerini gören şüpheliler, neye uğradıklarına şaşırırken kazdıkları çukurlardan jandarma ekiplerince tek tek çıkarıldı. Bölgede yapılan incelemede çeşitli kazı malzemeleri ile şüphelilerin kullandıkları araçta bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.