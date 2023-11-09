Onlar TSK'nın en özelleri, onlar Anıtkabir'in özel askerleri
100 yaşındaki Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'e gösterilen saygının sembolü olan Anıtkabir'deki "saygı nöbetçileri" özel olarak seçiliyor.
Kaynak: AA
Yoğun eğitimden geçen, en kısa boylusu 1,80 metre olan askerlerin özellikle nöbet değişimi ziyaretçilerce beğeniyle izleniyor.
1 / 15
Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'de, Aslanlı yolun başında, mozole binası girişinde, mozole içerisinde ve bayrak direğinin bulunduğu alanda olmak üzere aynı anda 7 saygı nöbetçisiyle saygı nöbeti tutuluyor.
2 / 15
Anıtkabir'deki bazı törenlerde ise törenin özelliğine göre saygı nöbetçisi sayısı 50'ye kadar çıkıyor.
3 / 15
Bir saatlik nöbetleri süresince hiç hareket etmeyen askerlerin nöbet değişimi yerli ve yabancı ziyaretçiler tarafından ilgiyle takip ediliyor.
4 / 15