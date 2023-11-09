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  4. Onlar TSK'nın en özelleri, onlar Anıtkabir'in özel askerleri

Onlar TSK'nın en özelleri, onlar Anıtkabir'in özel askerleri

100 yaşındaki Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'e gösterilen saygının sembolü olan Anıtkabir'deki "saygı nöbetçileri" özel olarak seçiliyor.

Kaynak: AA
Onlar TSK'nın en özelleri, onlar Anıtkabir'in özel askerleri - Resim: 1

Yoğun eğitimden geçen, en kısa boylusu 1,80 metre olan askerlerin özellikle nöbet değişimi ziyaretçilerce beğeniyle izleniyor.

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Onlar TSK'nın en özelleri, onlar Anıtkabir'in özel askerleri - Resim: 2

Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'de, Aslanlı yolun başında, mozole binası girişinde, mozole içerisinde ve bayrak direğinin bulunduğu alanda olmak üzere aynı anda 7 saygı nöbetçisiyle saygı nöbeti tutuluyor.

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Onlar TSK'nın en özelleri, onlar Anıtkabir'in özel askerleri - Resim: 3

Anıtkabir'deki bazı törenlerde ise törenin özelliğine göre saygı nöbetçisi sayısı 50'ye kadar çıkıyor.

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Onlar TSK'nın en özelleri, onlar Anıtkabir'in özel askerleri - Resim: 4

Bir saatlik nöbetleri süresince hiç hareket etmeyen askerlerin nöbet değişimi yerli ve yabancı ziyaretçiler tarafından ilgiyle takip ediliyor.

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