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Onlar Türkiye'nin Eskimoları... Ekmeklerini buzdan çıkarıyorlar!

Ardahan'da yüzeyi tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü'nde balıkçılar, Eskimo usulü balık avlamak için 2 hafta önce bıraktıkları ağları toplamaya başladı.

Kaynak: DHA
Onlar Türkiye'nin Eskimoları... Ekmeklerini buzdan çıkarıyorlar! - Resim: 1
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Onlar Türkiye'nin Eskimoları... Ekmeklerini buzdan çıkarıyorlar! - Resim: 2

Kars ile Ardahan il sınırları arasında kalan Çıldır Gölü'nün yüzeyi her kış donuyor. Bu yıl geç donan göl, balıkçıları gecikmeli olarak sevindirdi.

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Onlar Türkiye'nin Eskimoları... Ekmeklerini buzdan çıkarıyorlar! - Resim: 3

 Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük tatlı su ve Van Gölü'nden sonra da en büyük ikinci gölü olma özelliği taşıyan Çıldır Gölü'nün yüzeyinde yaklaşık 40 santimlik buz tabakası oluştu.

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Onlar Türkiye'nin Eskimoları... Ekmeklerini buzdan çıkarıyorlar! - Resim: 4

Yöredeki balıkçılar buz tabakasının kazma ile kırarak, Eskimo usulü balık avına başladı. Gölün üzerinde küçük delikler açan balıkçılar, tahta sırıkla ağlarını suya bıraktı. 

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