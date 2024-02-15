Onlar Türkiye'nin Eskimoları... Ekmeklerini buzdan çıkarıyorlar!
Ardahan'da yüzeyi tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü'nde balıkçılar, Eskimo usulü balık avlamak için 2 hafta önce bıraktıkları ağları toplamaya başladı.
Kaynak: DHA
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Kars ile Ardahan il sınırları arasında kalan Çıldır Gölü'nün yüzeyi her kış donuyor. Bu yıl geç donan göl, balıkçıları gecikmeli olarak sevindirdi.
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Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük tatlı su ve Van Gölü'nden sonra da en büyük ikinci gölü olma özelliği taşıyan Çıldır Gölü'nün yüzeyinde yaklaşık 40 santimlik buz tabakası oluştu.
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Yöredeki balıkçılar buz tabakasının kazma ile kırarak, Eskimo usulü balık avına başladı. Gölün üzerinde küçük delikler açan balıkçılar, tahta sırıkla ağlarını suya bıraktı.
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