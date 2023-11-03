Onlar Türkiye'nin gizemli oboları! Köylüler tarafından bulundu

Tahir Polat Demir isimli vatandaş dağa pancar toplamaya giderken yığma taşları fark etti. Demir, durumu Adıyaman Müze Müdürlüğüne bildirdi. Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, Harran Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Başaran Doğu Göktürk, Müze Müdür Yardımcısı Mustafa Çelik ile birlikte kült alanının bulunduğu yere çıkıldı. Obooları inceleyen uzmanlar bu kült alanının eski çağlardan bu yana beri kullanılmış olabileceği, ancak yıkılan taşların yerine sürekli yenisinin üst üste konulduğunu belirledi.