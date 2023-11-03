Onlar Türkiye'nin gizemli oboları! Köylüler tarafından bulundu
Adıyaman’da pancar toplamaya giden köylüler, 2 bin rakımlı dağda, Orta Asya ülkelerinde yaygın olan obooların (ovoo) yer aldığı kült alanı buldu.
Adıyaman’ın Gerger ilçesi Kürtek Dağı Çet Yaylası'nda eski çağlardan bu yana insanların kült alanı olarak kullanmış olabileceği bir yer tespit edildi.
Üst üste konulan irili ufaklı taşlar ile oluşturulan kule veya yığınlar olan oboo, ovoo veya oba olarak adlandırılıyor. Orta Asya coğrafyasında sıklıkla görülen obooların bulunduğu alanlar kutsal, mukaddes yer olarak biliniyor.
Ülkemizde Muğla, Mersin, Ankara gibi illerde de görülen ovoolar Adıyaman’da ilk kez görüldü.
Tahir Polat Demir isimli vatandaş dağa pancar toplamaya giderken yığma taşları fark etti. Demir, durumu Adıyaman Müze Müdürlüğüne bildirdi. Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, Harran Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Başaran Doğu Göktürk, Müze Müdür Yardımcısı Mustafa Çelik ile birlikte kült alanının bulunduğu yere çıkıldı. Obooları inceleyen uzmanlar bu kült alanının eski çağlardan bu yana beri kullanılmış olabileceği, ancak yıkılan taşların yerine sürekli yenisinin üst üste konulduğunu belirledi.