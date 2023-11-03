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Onlar Türkiye'nin gizemli oboları! Köylüler tarafından bulundu

Adıyaman’da pancar toplamaya giden köylüler, 2 bin rakımlı dağda, Orta Asya ülkelerinde yaygın olan obooların (ovoo) yer aldığı kült alanı buldu.

Kaynak: İHA
Onlar Türkiye'nin gizemli oboları! Köylüler tarafından bulundu - Resim: 1

Adıyaman’ın Gerger ilçesi Kürtek Dağı Çet Yaylası'nda eski çağlardan bu yana insanların kült alanı olarak kullanmış olabileceği bir yer tespit edildi. 

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Onlar Türkiye'nin gizemli oboları! Köylüler tarafından bulundu - Resim: 2

Üst üste konulan irili ufaklı taşlar ile oluşturulan kule veya yığınlar olan oboo, ovoo veya oba olarak adlandırılıyor. Orta Asya coğrafyasında sıklıkla görülen obooların bulunduğu alanlar kutsal, mukaddes yer olarak biliniyor. 

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Onlar Türkiye'nin gizemli oboları! Köylüler tarafından bulundu - Resim: 3

Ülkemizde Muğla, Mersin, Ankara gibi illerde de görülen ovoolar Adıyaman’da ilk kez görüldü.

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Onlar Türkiye'nin gizemli oboları! Köylüler tarafından bulundu - Resim: 4

Tahir Polat Demir isimli vatandaş dağa pancar toplamaya giderken yığma taşları fark etti. Demir, durumu Adıyaman Müze Müdürlüğüne bildirdi. Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, Harran Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Başaran Doğu Göktürk, Müze Müdür Yardımcısı Mustafa Çelik ile birlikte kült alanının bulunduğu yere çıkıldı. Obooları inceleyen uzmanlar bu kült alanının eski çağlardan bu yana beri kullanılmış olabileceği, ancak yıkılan taşların yerine sürekli yenisinin üst üste konulduğunu belirledi.

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