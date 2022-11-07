Onlar Türkiye'nin ilk yüz nakli yapılan hastaları... İşte son halleri

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından 2012'de yüz nakili yapılan Uğur Acar ve Turan Çolak yeni görüntüleriyle 10 yıldır farklı bir hayat sürdürüyor. Henüz 40 günlükken evlerinde çıkan yangında yüzünün yüzde 90'ına yakınının yandığını söyleyen Uğur Acar, "Çocukların yolda beni görünce korkmaması ve kendi kimliğime kavuşmam beni inanılmaz mutlu etti" dedi. İzmir'de 3,5 yaşındayken ateşin üzerine düşmesi sonucu yüzü tamamen yanan Türkiye'de dördüncü yüz nakli yapılan kişi olan Turan Çolak ise "Gözüm, kaşım, kulağım yoktu. Kulağım olmadığı için güneş gözlüğü takamamıştım. Şimdi hep gözlük takıyorum. İçimde kalan her şeyi yapıyorum" açıklamasını yaptı.