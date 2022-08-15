Onlara ''elinizin hamuruyla erkek işine bulaşmayın'' diyebilecek ''erkek'' aranıyor
Van'ın İpekyolu ilçesinde, dezavatantajlı gruplara sporu sevdirmek için açılan merkezlerde 8 branşta 20 antrenör, 3 bin kadına ücretsiz kurs veriyor.
Van'ın İpekyolu Belediyesi'nce Bahçıvan, Cevdet Paşa ve Ali Paşa mahallelerine açılan spor merkezlerine kadınlar, yoğun ilgi gösteriyor.
Spor kültürü oluşturmak ve dezavatantajlı gruplara sevdirmek için merkezlerde 8 branşta 20 antrenör, 3 bin kadına kurs veriyor.
Kick boks kursunda ise yaşları 14 ile 18 arasında değişen 4 lise öğrencisi, polis olabilmek için terk döküyor.
Kick boks eğitimi veren antrenör Leyla Sözer, "Polislik sınavlarına hazırlanan sporcularım var. Bu kişileri, ekstra kuvvet ve dayanıklılık konusunda çalıştırıyorum. Geleceklerine bir şey katmak için kick boks öğreniyorlar. Lisans çıkarıyorum, kuşak aldırıyorum. Kick boksa yoğun ilgi var ve bu sporda yaş sınırı hiçbir şekilde yok. 40 yaşındaki kadınlarımız da gelip, burada bu sporu öğrenebilirler, kendilerini savunabilirler. Özellikle kadınlarımızın şiddete karşı kendilerini savunmalarını, öz güvenleri açısından öneriyorum. Kadınlarımıza böyle bir imkan sunan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın'a ve ilgili kurum müdürüne çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.