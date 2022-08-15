Onlara ''elinizin hamuruyla erkek işine bulaşmayın'' diyebilecek ''erkek'' aranıyor

Kick boks eğitimi veren antrenör Leyla Sözer, "Polislik sınavlarına hazırlanan sporcularım var. Bu kişileri, ekstra kuvvet ve dayanıklılık konusunda çalıştırıyorum. Geleceklerine bir şey katmak için kick boks öğreniyorlar. Lisans çıkarıyorum, kuşak aldırıyorum. Kick boksa yoğun ilgi var ve bu sporda yaş sınırı hiçbir şekilde yok. 40 yaşındaki kadınlarımız da gelip, burada bu sporu öğrenebilirler, kendilerini savunabilirler. Özellikle kadınlarımızın şiddete karşı kendilerini savunmalarını, öz güvenleri açısından öneriyorum. Kadınlarımıza böyle bir imkan sunan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın'a ve ilgili kurum müdürüne çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.





