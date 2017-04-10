DEAŞ'tan temizlenen hava üssünden yeni görüntüler
Suriye'de Rakka'nın batısındaki havalimanında enkaza dönmüş çok sayıda savaş uçağı görüntülendi.
ABD'nin hava indirme operasyonu ve komandolarla destek verdiği Rakka harekatında, kentin batısındaki Tavrah ilçesi de düşmek üzere.
Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'lilerin çoğunlukta olduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDF), Tabka askeri havalanını ele geçirdikten sonra Tavrah'daki çemberi daralttı. IŞİD teröristleri ile YPG'lilerin çatışması, Rakka yolu üstünde yoğunlaşıyor. Tavrah ve Rakka arasında 60 kilometre bulunuyor.
Reuters haber ajansı, IŞİD'den geri alınan Tabka askeri havalimanında çekilen fotoğrafları dünyaya servis etti. Fotoğraflarda enkaza dönmüş çok sayıda savaş uçağı yer alıyor.
ABD, geçen ay helikopterlerle 100'den fazla deniz piyadesini bölgeye indirmişti. ABD öncülüğündeki koalisyon uçakları da, bölgede yaşayan halka havadan bildiri atmıştı. Atılan bildirilerde sivillerden Fırat Nehri üstünde bot veya tekne kullanmamaları isteniyordu. Uyarı metninde "IŞİD silahlarla militan nakliyesi için bot ve tekne kullanıyor. Bota ve tekneye binmeyin, hava saldırıları geliyor" ifadesi yer alıyordu.