DEAŞ'tan temizlenen hava üssünden yeni görüntüler

ABD, geçen ay helikopterlerle 100'den fazla deniz piyadesini bölgeye indirmişti. ABD öncülüğündeki koalisyon uçakları da, bölgede yaşayan halka havadan bildiri atmıştı. Atılan bildirilerde sivillerden Fırat Nehri üstünde bot veya tekne kullanmamaları isteniyordu. Uyarı metninde "IŞİD silahlarla militan nakliyesi için bot ve tekne kullanıyor. Bota ve tekneye binmeyin, hava saldırıları geliyor" ifadesi yer alıyordu.



