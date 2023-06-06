Onlardan kaçış yok! İşte dünyanın en zehirli 10 yılanı

8. Ölüm engereği (Acanthophis antarcticus)

Avustralya'ya özgü bir yılan oldukça ağresif. Kamuflaj ve pusuyla avını yakalıyor. İnsanlar için de çok tehlikeli. Isırdığında zehri, tedavi edilmezse yüzde 60 ortalamayla öldürüyor. Enteresandır ki bu tür, kamış kurbağalarının tehdidi altında. Yavrularını yiyen bu kurbağaları yiyen ölüm engerekleri de zehirlenerek ölüyor.