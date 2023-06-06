Onlardan kaçış yok! İşte dünyanın en zehirli 10 yılanı
Dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan ve ısırığında zehir taşıyan yılanlar büyük tehlike saçıyor. İşte dünyanın en zehirli yılanları...
10. Doğu Elmas Sırtlı Çıngıraklı Yılan (Crotalus adamanteus)
Kuzey Amerika'daki en ölümcül yılan. Ağırlığı 15 kiloya kadar ulaşabiliyor. Ürkütcü dişleriyle dikkat çekiyor. Zehrinde hemotoksin var. Isırığı tedavi edilmediğinde yüzde 20 öldürme oranına sahip.
9. Kral kobra (Ophiophagus hannah)
Ortalama 4 metre uzunluğunda, dünyanın en uzun zehirli yılanı olarak biliniyor. Hindistan Yarımadası'nda yaşıyor ve ülkenin ulusal sürüngeni kabul ediliyor. Geleneksel Çin Tıbbı'nda kullanıldığı için yok olma tehdidi altında. Bir kral kobrayı öldürmenin cezası Hindistan'da 6 yıla kadar hapis olarak belirlenmiş.
8. Ölüm engereği (Acanthophis antarcticus)
Avustralya'ya özgü bir yılan oldukça ağresif. Kamuflaj ve pusuyla avını yakalıyor. İnsanlar için de çok tehlikeli. Isırdığında zehri, tedavi edilmezse yüzde 60 ortalamayla öldürüyor. Enteresandır ki bu tür, kamış kurbağalarının tehdidi altında. Yavrularını yiyen bu kurbağaları yiyen ölüm engerekleri de zehirlenerek ölüyor.
7. Şişen engerek ( Bitis arietans )
Afrika'nın en ölümcül yılanlarından biri. Tehditle karşılaştığında kaçmaz. Saldırmadan önce vücudunu şişirerek tıslamaya başlar. Isırığı tedavi edilmezse yüzde 15 ölüm oranına sahip. Parmak ve uzuv kaybına neden olur.