Onları korona bile durduramadı! Hepsini yiyeceklerdi...
Koronavirüs salgınıyla boğuşurken Çin'den gelen görüntüler dünyayı ayağa kaldırdı. Ülkenin güneyindeki bir köpek eti festivalinde kesime götürülen onlarca köpek, hayvanseverler tarafından kurtarıldı.
Küçük tel kafeslere tıkıştırılmış 68 köpek taşıyan bir kamyon, geçen hafta Cuma günü Çin'in Yulin şehrine giderken durduruldu.
Aktivistler, bazı hayvanların enfeksiyon kaptığını, diğerlerinin ise öldürülmek ve yenmek amacıyla çalınan evcil hayvanlar gibi göründüğünü söyledi.
KURTARILDIKTAN HEMEN SONRA DOĞUM YAPTI
Hatta hayvanlardan biri hamileydi ve kamyon durdurulup köpekler kurtarıldıktan kısa bir süre sonra iki yavru dünyaya getirdi.
Humane Society International, kurtarma ekiplerinin kamyon şoförünü ikna etmeyi başardığını ve şu anda 70 hayvanın tamamının barınaklarda bakıldığını söyledi.
Guangxi aktivisti Liang Jia, "Yetkililerin onları durdurması ve köpeklere el koyması gerekirken Yulin'e köpek kamyonlarının gelmesini izlemek çok sinir bozucuydu." dedi.