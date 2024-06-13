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Onu km'lerce yol da durduramadı: Hem kızını hem torununu katletti

Eskişehir'de 31 yaşındaki bir anne ile 7 yaşındaki oğlu korkunç bir cinayete kurban gitti. Tetiği çeken ise genç kadının babası, minik çocuğun dedesiydi... Cinayetin ayrıntıları kan dondururken güpegündüz işlenen cinayet sonrası mahalleli saldırgana linç girişiminde bulundu.

Kaynak: DHA
Onu km'lerce yol da durduramadı: Hem kızını hem torununu katletti - Resim: 1

Eskişehir'de M.K. (31) ve oğlu A.K. (7), evinin önünde Adana’dan geldiği belirtilen babası O.K. tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

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Onu km'lerce yol da durduramadı: Hem kızını hem torununu katletti - Resim: 2

Olay, saat 07.30 sıralarında, Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi'nde meydana geldi.

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Onu km'lerce yol da durduramadı: Hem kızını hem torununu katletti - Resim: 3

Tarım İl Müdürlüğü'nde çalışan M.K., sabah evinden çıkıp, oğlu Alp ile birlikte işe gitmek için kapının önündeki otomobiline bindi.

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Onu km'lerce yol da durduramadı: Hem kızını hem torununu katletti - Resim: 4

Bu sırada Adana’dan geldiği ve sokakta beklediği belirtilen M.K.’ın babası O.K. kızıyla tartıştı, ardından belinden çıkardığı tabancayla otomobilin içindeki M.K.’a ateş etti.

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