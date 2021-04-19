Onur Bay ve Dilara Aksüyek fena yakalandı
Arka Sokaklar'ın oyuncusu Onur Bay ve sevgilisi Dilara Aksüyek, önceki gün Cihangir'de görüntülendi. Aksüyek, kendisinden 9 yaş küçük sevgilisi Onur Bay'ın kulağını ısırırken yakalandı.
Arka Sokaklar'ın Tekin'i Onur Bay, Dilara Aksüyek'le aşk tazeledi.
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Habertürk'ün haberine göre, ilişkilerine ikinci kez şans veren Dilara Aksüyek-Onur Bay çifti, önceki gün Cihangir'de görüntülendi. Ünlü çift, sokağa çıkma kısıtlamasında köpeklerini gezdirirken arkadaşlarıyla karşılaştı.
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Grup ayaküstü koyu sohbete dalarken o sırada Akyüksek, sevgilisi Onur Bay'a dönerek, sarıldı. Bununla da yetinmeyen Dilara Aksüyek, Bay'ın kulağını ısırıp, sevgi gösterisinde bulundu.
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Ardından görüntülendiklerini fark eden çift, utangaç tavırlar sergiledi.
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