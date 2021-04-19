  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Ünlü çift fena yakalandı! Utancından ne yapacağını şaşırdı

Onur Bay ve Dilara Aksüyek fena yakalandı

Arka Sokaklar'ın oyuncusu Onur Bay ve sevgilisi Dilara Aksüyek, önceki gün Cihangir'de görüntülendi. Aksüyek, kendisinden 9 yaş küçük sevgilisi Onur Bay'ın kulağını ısırırken yakalandı.

Arka Sokaklar'ın Tekin'i Onur Bay, Dilara Aksüyek'le aşk tazeledi.

1 / 7

Habertürk'ün haberine göre, ilişkilerine ikinci kez şans veren Dilara Aksüyek-Onur Bay çifti, önceki gün Cihangir'de görüntülendi. Ünlü çift, sokağa çıkma kısıtlamasında köpeklerini gezdirirken arkadaşlarıyla karşılaştı.

2 / 7

Grup ayaküstü koyu sohbete dalarken o sırada Akyüksek, sevgilisi Onur Bay'a dönerek, sarıldı. Bununla da yetinmeyen Dilara Aksüyek, Bay'ın kulağını ısırıp, sevgi gösterisinde bulundu.

3 / 7

Ardından görüntülendiklerini fark eden çift, utangaç tavırlar sergiledi.

4 / 7