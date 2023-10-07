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  4. Operasyon görüntüsü yayınlandı: Teröristlerin inleri işte böyle vuruldu!

Operasyon görüntüsü yayınlandı: Teröristlerin inleri işte böyle vuruldu!

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen hava harekatlarında teröristlerin inlerini vurduğu anlara dair görüntüleri paylaştı.

Operasyon görüntüsü yayınlandı: Teröristlerin inleri işte böyle vuruldu! - Resim: 1

Milli Savunma Bakanlığı Suriye'nin kuzeyindeki bölücü terör örgütü unsurlarına yönelik gerçekleştirdiği hava harekatının görüntülerini paylaştı. İ

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Operasyon görüntüsü yayınlandı: Teröristlerin inleri işte böyle vuruldu! - Resim: 2

HA, SİHA ve F-16'larla vurulan terör inleri adeta paramparça oldu.

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Operasyon görüntüsü yayınlandı: Teröristlerin inleri işte böyle vuruldu! - Resim: 3

"Demirden pençelerimizin dün gece Suriye'nin kuzeyindeki terörist inlerini paramparça ettiği anlar" notuyla paylaşılan görüntülerde Türk Silahlı Kuvvetleri terör hedeflerini tam isabetle yok etti.

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Operasyon görüntüsü yayınlandı: Teröristlerin inleri işte böyle vuruldu! - Resim: 4
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