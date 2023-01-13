Optimar Araştırma son anket sonucu açıkladı: İşte bir yıl boyunca oyu en çok değişen partiler
Optimar Araştırma'nın bir yıl boyunca yürüttüğü Türkiye'nin Nabzı araştırması sonuçlarına paylaşıldı.
Siyasetin gündeminde son dönemin öne çıkan başlıkları 'Altılı masanın adayı kim olacak?', 'Seçimler hangi tarihte yapılacak' gibi sorular çevresinde şekillenirken partilerin oy oranları da merakla takip ediliyor. Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, partilerin oy oranlarının değişimini gösteren grafikleri ve oy ortalamalarını paylaştı. Bu sonuçlara göre AK Parti nisan ayından beri kesintisiz olarak oyunu yükseltmesiyle ön plana çıkarken İYİ Parti'nin yüzde 10'un altında kalması da dikkat çekti.
İŞTE 5 PARTİNİN OY ORANLARININ ORTALAMASI
AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP'nin oy oranlarının 2022 ortalamasında Optimar Araştırma'nın sonuçlarına göre 5 partinin sıralaması ve oy oranlarının ortalaması şu şekilde oldu:
AK Parti: %37,7
CHP: %25,5
İYİ Parti: %10,4
HDP: %9,8
MHP: %9,6
AK PARTİ'DE İSTİKRARLI YÜKSELİŞ
Öte yandan araştırmada partilerin yıl içerisindeki oy oranlarının değişimini gözler önüne seren grafikler de paylaşıldı.