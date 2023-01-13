Optimar Araştırma son anket sonucu açıkladı: İşte bir yıl boyunca oyu en çok değişen partiler

Siyasetin gündeminde son dönemin öne çıkan başlıkları 'Altılı masanın adayı kim olacak?', 'Seçimler hangi tarihte yapılacak' gibi sorular çevresinde şekillenirken partilerin oy oranları da merakla takip ediliyor. Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, partilerin oy oranlarının değişimini gösteren grafikleri ve oy ortalamalarını paylaştı. Bu sonuçlara göre AK Parti nisan ayından beri kesintisiz olarak oyunu yükseltmesiyle ön plana çıkarken İYİ Parti'nin yüzde 10'un altında kalması da dikkat çekti.