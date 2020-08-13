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MUHARREM İNCE: TÜRKİYE BUNA MAHKUM DEĞİLDİR - CANLI İZLE
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  3. 13 Ağustos 2020 10:05

Optimar'ın son anketinde ezber bozan sonuçlar!

Optimar'ın ağustos ayı anketi yayımlandı. Ankette "CHP Genel Başkanı kim olmalı?" sorusuna katılımcıların yüzde 41'i Muharrem İnce, yüzde 28.7'si Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 6.7'si ise Canan Kaftancıoğlu yanıtını verdi.

Optimar'ın son anketinde ezber bozan sonuçlar!

Optimar Araştırma Şirketi'nin anketinde "Sizce yeni bir partiye ihtiyaç var mı?" sorusuna, ankete katılanların yüzde 14.7'si 'Evet' yanıtını verirken, yüzde 70.8'i 'Hayır' yanıtını verdi. 'Fikrim yok' diyenlerin oranı ise yüzde 14.5.

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Optimar'ın son anketinde ezber bozan sonuçlar!

PARTİ KURARSA MUHARREM İNCE'YE OY VERİR MİSİNİZ? Ankette "Muharrem İnce parti kurduğu takdirde oy verir misiniz?" sorusuna ise, katılımcıların yüzde 17.1'i 'Evet', yüzde 66.9'u 'Hayır' yanıtını verdi.

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Optimar'ın son anketinde ezber bozan sonuçlar!

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Optimar'ın son anketinde ezber bozan sonuçlar!

"CHP GENEL BAŞKANI KİM OLMALI" SORUSUNA DİKKAT ÇEKEN YANITLAR
"Sizce CHP Genel Bakanı kim olmalıdır?" sorusuna ise, anket katılımcıları, yüzde 41.0 ile Muharrem İnce, yüzde 28.7 ile Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 6.7 ile Canan Kaftancıoğlu yanıtını verdi. 

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