Optimar'ın son anketinde ezber bozan sonuçlar!

"CHP GENEL BAŞKANI KİM OLMALI" SORUSUNA DİKKAT ÇEKEN YANITLAR

"Sizce CHP Genel Bakanı kim olmalıdır?" sorusuna ise, anket katılımcıları, yüzde 41.0 ile Muharrem İnce, yüzde 28.7 ile Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 6.7 ile Canan Kaftancıoğlu yanıtını verdi.