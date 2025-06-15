ORC Araştırma 11 ildeki son genel seçim anketinin sonuçlarını açıkladı
ORC Araştırma, 8-10 Haziran ve 11-13 Haziran tarihleri arasında toplam 11 ilde yaptığı "bu pazar bir genel seçim olsa..." başlıklı genel seçim anketinin sonuçlarını açıkladı... İşte il il partilerin son oy oranları ve 14 Mayıs 2023 genel seçim sonuçlarıyla kıyaslamaları...
ORC Araştırma, Haziran ayında gerçekleştirdiği genel seçim anketlerinin sonuçlarını paylaştı. 8-10 ve 11-13 Haziran tarihlerinde toplam 11 ilde gerçekleştirilen kamuoyu araştırmasında seçmenlere "bu pazar bir genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz" diye soruldu. İşte anketin sonuçları ve 2023 Genel Seçim sonuçlarıyla karşılaştırması...
Not: Anket sonuçları alfabetik sırayla listelenmiştir ve anketin yapıldığı tarih ilgili sonuçların üzerinde yer almaktadır.
1 / 12
ADANA
2 / 12
ANTALYA
3 / 12
BURSA
4 / 12