ORC Araştırma 11 ildeki son genel seçim anketinin sonuçlarını açıkladı

ORC Araştırma, Haziran ayında gerçekleştirdiği genel seçim anketlerinin sonuçlarını paylaştı. 8-10 ve 11-13 Haziran tarihlerinde toplam 11 ilde gerçekleştirilen kamuoyu araştırmasında seçmenlere "bu pazar bir genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz" diye soruldu. İşte anketin sonuçları ve 2023 Genel Seçim sonuçlarıyla karşılaştırması...

Not: Anket sonuçları alfabetik sırayla listelenmiştir ve anketin yapıldığı tarih ilgili sonuçların üzerinde yer almaktadır.