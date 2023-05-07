ORC Araştırma seçim anketlerinin sürprizlerini açıkladı
ORC Araştırma Genel Müdürü Mehmet Pösteki kritik 14 Mayıs seçimlerine 7 gün kala Cumhurbaşkanı adayları ve siyasi partiler arasındaki "dikkat çeken" ayrıntıları paylaştı.
Türkiye, 14 Mayıs'ta 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri ve Cumhurbaşkanı seçimleri için sandık başına gidecek. ORC Araştırma şirketinin Genel Müdürü Mehmet Pösteki seçime 7 gün kala adaylar hakkında değerlendirmelerini sosyal medya üzerinden paylaştı.
İşte Pösteki'nin aday aday o yorumları:
“ERDOĞAN” Recep Tayyip Erdoğan’ın hükümet yönetme deneyimi, kendi seçmeninin gözünde hem olumlu hem de olumsuz şekilde görülebiliyor. Geçtiğimiz seçimlerde Cumhur İttifakı partilerine ve Erdoğan’a oy veren seçmenlerin bir kısmı, Erdoğan yorgun olduğu için ya da Erdoğan’ın hükümet politikalarını beğenmedikleri için başka adaylara yöneldi. Cumhur İttifakı seçmeninin tepki gösterdiği bir diğer konu ise Hüda Par adaylarının Ak Parti listelerinden aday gösterilmesi. Erdoğan ve Cumhur İttifakından kopmayan seçmen ise Erdoğan’ın hükümet yönetme deneyimini avantaj olarak görüyor.
“ERDOĞAN”— Mehmet S. PÖSTEKİ (@mehmetsposteki) May 7, 2023
Recep Tayyip Erdoğan’ın hükümet yönetme deneyimi, kendi seçmeninin gözünde hem olumlu hem de olumsuz şekilde görülebiliyor.
Geçtiğimiz seçimlerde Cumhur İttifakı partilerine ve Erdoğan’a oy veren seçmenlerin bir kısmı, Erdoğan yorgun olduğu için ya da Erdoğan’ın…
“KILIÇDAROĞLU” Son dönemde gerçekleştirdiğimiz tüm araştırmalarda, ilk turda kazanmaya en yakın adayın Kemal Kılıçdaroğlu olduğu görülüyor. Geçmişte kendisi hakkında yapılan “lider vasfı yok” yakıştırmalarını, muhalefeti birleştirmek konusundaki adımları, barışçıl tutumu ve halkın adamı imajıyla çoktan yıktığı görüşü hakim.
“KILIÇDAROĞLU”— Mehmet S. PÖSTEKİ (@mehmetsposteki) May 7, 2023
Son dönemde gerçekleştirdiğimiz tüm araştırmalarda, ilk turda kazanmaya en yakın adayın Kemal Kılıçdaroğlu olduğu görülüyor.
Geçmişte kendisi hakkında yapılan “lider vasfı yok” yakıştırmalarını, muhalefeti birleştirmek konusundaki adımları, barışçıl tutumu ve…
“İNCE” Muharrem İnce deprem döneminde sahadaki aktifliğiyle takdir toplamıştı. Fakat iki mega ittifakın liderleri mitinglere ve programlara çıkmaya başladıkça İnce’nin popülaritesi azaldı. İnce’nin fevri tavırları, rakiplerine karşı karalayıcı siyasete başvurması ve gazetecilere karşı üslubu İnce’ye duyulan güvenin azalmasına sebep oldu. Bunun üzerine Memleket Partisi’nden gelen üst üste istifalar da İnce’nin oylarının düşmesinin bir diğer sebebidir. Anketler İnce’nin hedeflerine yaklaşamadığını gösteriyor.
“İNCE”— Mehmet S. PÖSTEKİ (@mehmetsposteki) May 7, 2023
Muharrem İnce deprem döneminde sahadaki aktifliğiyle takdir toplamıştı.
Fakat iki mega ittifakın liderleri mitinglere ve programlara çıkmaya başladıkça İnce’nin popülaritesi azaldı. İnce’nin fevri tavırları, rakiplerine karşı karalayıcı siyasete başvurması ve gazetecilere…