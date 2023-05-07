ORC Araştırma seçim anketlerinin sürprizlerini açıkladı

“ERDOĞAN” Recep Tayyip Erdoğan’ın hükümet yönetme deneyimi, kendi seçmeninin gözünde hem olumlu hem de olumsuz şekilde görülebiliyor. Geçtiğimiz seçimlerde Cumhur İttifakı partilerine ve Erdoğan’a oy veren seçmenlerin bir kısmı, Erdoğan yorgun olduğu için ya da Erdoğan’ın hükümet politikalarını beğenmedikleri için başka adaylara yöneldi. Cumhur İttifakı seçmeninin tepki gösterdiği bir diğer konu ise Hüda Par adaylarının Ak Parti listelerinden aday gösterilmesi. Erdoğan ve Cumhur İttifakından kopmayan seçmen ise Erdoğan’ın hükümet yönetme deneyimini avantaj olarak görüyor.

“ERDOĞAN”

Recep Tayyip Erdoğan’ın hükümet yönetme deneyimi, kendi seçmeninin gözünde hem olumlu hem de olumsuz şekilde görülebiliyor.



Geçtiğimiz seçimlerde Cumhur İttifakı partilerine ve Erdoğan’a oy veren seçmenlerin bir kısmı, Erdoğan yorgun olduğu için ya da Erdoğan’ın… — Mehmet S. PÖSTEKİ (@mehmetsposteki) May 7, 2023