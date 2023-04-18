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  4. ORC son seçim anketini açıkladı: İşte 4 büyükşehirde son durum

ORC son seçim anketini açıkladı: İşte 4 büyükşehirde son durum

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere kısa bir zaman kala ORC Araştırma 4 büyükşehirde yaptığı seçim anketinin sonuçlarını paylaştı. Ankette Cumhur İttifakı'nın oylarında düşüş gözlemlendi.

ORC son seçim anketini açıkladı: İşte 4 büyükşehirde son durum - Resim: 1

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi için artık 1 aydan kısa bir süre kaldı. Kamuoyu araştırma şirketleri de anket çalışmalarını hızlandırdı. 

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ORC son seçim anketini açıkladı: İşte 4 büyükşehirde son durum - Resim: 2

Son olarak ORC Araştırma, 13-16 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirdiği, "Seçmen eğilimleri" çalışmasının sonuçlarını paylaştı. 2018 Genel Seçimleri'yle karşılaştırıldığında Cumhur İttifakı'nın oylarındaki erime gözler önüne serildi.

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ORC son seçim anketini açıkladı: İşte 4 büyükşehirde son durum - Resim: 3

Katılımcılara, "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirdiniz?" sorusu yöneltildi. Bursa, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da yapılan seçim anketinde çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. 

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ORC son seçim anketini açıkladı: İşte 4 büyükşehirde son durum - Resim: 4

Bursa seçim anketi sonuçları:

AK Parti: Yüzde 40.1
CHP: Yüzde 26.7
İYİ Parti: Yüzde 16.2
MHP: Yüzde 6.1 
Yeşil Sol Parti: Yüzde 4.9
Memleket Partisi: 2.8
Diğer: 3.2

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