ORC son seçim anketini açıkladı: İşte 4 büyükşehirde son durum
14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere kısa bir zaman kala ORC Araştırma 4 büyükşehirde yaptığı seçim anketinin sonuçlarını paylaştı. Ankette Cumhur İttifakı'nın oylarında düşüş gözlemlendi.
14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi için artık 1 aydan kısa bir süre kaldı. Kamuoyu araştırma şirketleri de anket çalışmalarını hızlandırdı.
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Son olarak ORC Araştırma, 13-16 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirdiği, "Seçmen eğilimleri" çalışmasının sonuçlarını paylaştı. 2018 Genel Seçimleri'yle karşılaştırıldığında Cumhur İttifakı'nın oylarındaki erime gözler önüne serildi.
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Katılımcılara, "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirdiniz?" sorusu yöneltildi. Bursa, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da yapılan seçim anketinde çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.
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Bursa seçim anketi sonuçları:
AK Parti: Yüzde 40.1
CHP: Yüzde 26.7
İYİ Parti: Yüzde 16.2
MHP: Yüzde 6.1
Yeşil Sol Parti: Yüzde 4.9
Memleket Partisi: 2.8
Diğer: 3.2
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