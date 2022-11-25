ORC son seçim anketini açıkladı: İşte Altılı Masa'nın oy oranı
ORC Araştırma, 45 ilde yapılan seçim anketinin sonuçlarını açıkladı. Ankete göre, Cumhur İttifakı yüzde 37,9, Millet İttifakı yüzde 42 seviyesinde oy aldı. Altılı Masa'nın toplam oy oranı ise yüzde 47 oldu.
2023 yılının Haziran ayında gerçekleştirilecek seçimlere 7 ay kala anket şirketleri çalışmalarına hız verdi.
ORC Araştırma'nın bugün yayımladığı Siyasi Eğilimler Araştırması'na göre ise Cumhur İttifakı'nda kan kaybı sürüyor.
ORC Araştırma 18-23 Kasım 2022 tarihlerinde, 45 ilde 4280 kişi ile yüz yüze yapılan Siyasi Eğilimler Araştırması'nı yayımladı.
Araştırmaya göre, Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 37,9 Millet İttifakı'nın oy oranı ise %42,0 seviyesinde gerçekleşti.
ALTILI MASANIN OY ORANI
Araştırma raporunda Millet İttifakı'nın temsilcileri CHP ve İYİ Parti'nin oy oranının yüzde 42 seviyesinde olduğu belirtilirken, Altılı Masa'nın diğer üyeleri Gelecek Partisi yüzde 2.7, DEVA Partisi'nin oy oranı ise yüzde 2.3 seviyesinde gerçekleşti. Böylece araştırmaya göre Altılı Masa'nın oy oranı yüzde 47 oldu.
MHP BARAJ ALTI
Cumhur İttifakı temsilcilerinden MHP'nin oy oranı ise yüzde 7 olan seçim barajının altında kaldı. Araştırmaya göre MHP'nin oyu yüzde 6.8 seviyelerinde kaldı.