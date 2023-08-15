  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. ORC yerel seçim anketini açıkladı: AK Parti ve CHP kan kaybetti

ORC yerel seçim anketini açıkladı: AK Parti ve CHP kan kaybetti

ORC Araştırma, 31 Mart 2024'te yapılması planlanan yerel seçimlere yönelik yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı.

ORC yerel seçim anketini açıkladı: AK Parti ve CHP kan kaybetti - Resim: 1

 ORC Araştırma Şirketi, 2024 yılının Mart ayında yapılacak yerel seçimlere yönelik yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı. 42 ilde 7-12 Ağustos tarihleri arasında 6100 katılımcı ile yüz yüze yapılan araştırmada katılımcılara, "Siyasi Partilerin yerel seçimlere ittifaksız girmesi halinde, oy tercihiniz hangi partiden yana olur?" sorusu yöneltildi.

Anket sonuçlarına göre partilerin aldığı oy oranları şöyle oldu

1 / 12
ORC yerel seçim anketini açıkladı: AK Parti ve CHP kan kaybetti - Resim: 2

AK Parti: Yüzde 32,4 

2 / 12
ORC yerel seçim anketini açıkladı: AK Parti ve CHP kan kaybetti - Resim: 3

CHP: Yüzde 27,0 

3 / 12
ORC yerel seçim anketini açıkladı: AK Parti ve CHP kan kaybetti - Resim: 4

MHP: Yüzde 14,0 

4 / 12