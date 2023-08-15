ORC yerel seçim anketini açıkladı: AK Parti ve CHP kan kaybetti

ORC Araştırma Şirketi, 2024 yılının Mart ayında yapılacak yerel seçimlere yönelik yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı. 42 ilde 7-12 Ağustos tarihleri arasında 6100 katılımcı ile yüz yüze yapılan araştırmada katılımcılara, "Siyasi Partilerin yerel seçimlere ittifaksız girmesi halinde, oy tercihiniz hangi partiden yana olur?" sorusu yöneltildi.

Anket sonuçlarına göre partilerin aldığı oy oranları şöyle oldu