ORC'den 57 ilde dev seçim anketi: Siyasi partilerin son oy oranları belli oldu
ORC Araştırma Mayıs - Haziran 2025 tarihli Türkiye genelinde gerçekleştirdiği olası bir genel seçim anketinin sonuçlarını açıkladı. ORC'nin 57 ilde gerçekleştirdiği anket sonuçlarında siyasi partilerin oy oranlarındaki değişimler dikkat çekti. İşte İstanbul'dan Gaziantep'e, Ankara'dan Yozgat'a, İzmir'den Tekirdağ'a, Antalya'dan Şanlıurfa'ya kadar 57 ildeki son seçim anketi... ( Anket sonuçları illerimizin adına göre alfabetik olarak sıralanmıştır )
Kaynak: Haber3.com Haber Merkezi
ORC Araştırma 1 Mayıs'tan 6 Haziran'a kadar 57 ilde gerçekleştirdiği ve seçmenlere "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunu yönelttiği son seçim anketinin sonuçlarını açıkladı.
( Anket sonuçları illerimizin adına göre alfabetik olarak sıralanmıştır. Anket sonuçlarına dair tablolarda anketin gerçekleştirildiği tarih bilgisi de yer almaktadır )
İşte merakla beklenen "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz" anketinin 57 ildeki sonuçları...
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ADANA
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ADIYAMAN
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AĞRI
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