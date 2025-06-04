ORC'den 57 ilde dev seçim anketi: Siyasi partilerin son oy oranları belli oldu

ORC Araştırma 1 Mayıs'tan 6 Haziran'a kadar 57 ilde gerçekleştirdiği ve seçmenlere "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunu yönelttiği son seçim anketinin sonuçlarını açıkladı.

( Anket sonuçları illerimizin adına göre alfabetik olarak sıralanmıştır. Anket sonuçlarına dair tablolarda anketin gerçekleştirildiği tarih bilgisi de yer almaktadır )

İşte merakla beklenen "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz" anketinin 57 ildeki sonuçları...