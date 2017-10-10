ORC'den genel seçim anketi

Seçmenler "Bu Pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna şu yanıtları verdi:



AK Parti: %47

CHP: %26,3

MHP: %10,7

HDP: %7,3

Meral Akşener: %6,2

Diğer: %2.1



İşte anketteki diğer sorular ve alınan yanıtlar: