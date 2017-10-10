ORC'den genel seçim anketi
Son seçim anketinin sonuçları açıklandı. ORC tarafından yapılan ankete göre bu pazar seçim olsa Meclis'e sadece 3 parti giriyor.
ORC Araştırma Şirketi, 6-8 Ekim tarihleri arasında, 35 ilde toplam 2580 kişi ile ‘‘CATI-Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi’’ yöntemiyle siyasi nabzı ölçen bir anket çalışması gerçekleştirdi.
Seçmenler "Bu Pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna şu yanıtları verdi:
AK Parti: %47
CHP: %26,3
MHP: %10,7
HDP: %7,3
Meral Akşener: %6,2
Diğer: %2.1
İşte anketteki diğer sorular ve alınan yanıtlar: