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  3. 10 Ekim 2017 10:44

ORC'den genel seçim anketi

Son seçim anketinin sonuçları açıklandı. ORC tarafından yapılan ankete göre bu pazar seçim olsa Meclis'e sadece 3 parti giriyor.

ORC'den genel seçim anketi

ORC Araştırma Şirketi, 6-8 Ekim tarihleri arasında, 35 ilde toplam 2580 kişi ile ‘‘CATI-Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi’’ yöntemiyle siyasi nabzı ölçen bir anket çalışması gerçekleştirdi.

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ORC'den genel seçim anketi

Seçmenler "Bu Pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna şu yanıtları verdi:

AK Parti: %47
CHP: %26,3
MHP: %10,7
HDP: %7,3
Meral Akşener: %6,2
Diğer: %2.1

İşte anketteki diğer sorular ve alınan yanıtlar:

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ORC'den genel seçim anketi

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ORC'den genel seçim anketi

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