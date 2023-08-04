ORC'den ''Kim başkan olsun?'' anketi: İşte CHP'nin yönettiği 4 büyükşehirde sonuçlar

ORC Araştırma Şirketi, Mart ayında gerçekleşecek yerel seçimler öncesi, Ankara, Antalya, İzmir ve Mersin’deki seçmenlere ilişkin yaptıkları anketin sonuçlarını yayımladı.

Önümüzdeki yerel seçimlerde "Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görmek istediği isimlerin ve Siyasi Parti Oy Tercihlerinin" yer aldığı araştırmada aday ismi seçenek olarak sunulmadı ve açık uçlu yanıtlar alındı.