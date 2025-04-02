ORC'den yeni anket: İmamoğlu'nun tutuklanması AK Parti'nin oylarını eritti

ORC Araştırma, 25-29 Mart tarihleri arasında 9 ilde yaptığı genel seçim anketinin sonuçlarını paylaştı. Zonguldak, Sinop, Rize, Kastamonu, Karabük, Giresun, Bartın, Düzce ve Bolu'da ankete katılanlara, ''Bu pazar genel seçim olsa, hangi partiye oy verirsiniz?'' sorusu yönetildi.

ORC'nin anketine göre, AK Parti'nin bu illerin tamamında oy kaybettiği görüldü. CHP ise oylarını artırdı.

İşte anket sonuçları...