ORC'den yeni anket: İmamoğlu'nun tutuklanması AK Parti'nin oylarını eritti
ORC Araştırma, 9 ilde yaptığı genel seçim anketinin sonuçlarını açıkladı. Ankete göre, AK Parti 9 ilin tamamında oy kaybederken, CHP oy oranını yükseltti.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması anketlere de yansıdı. Son seçim anketinde AK Parti'nin oy kaybettiği görüldü.
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ORC Araştırma, 25-29 Mart tarihleri arasında 9 ilde yaptığı genel seçim anketinin sonuçlarını paylaştı. Zonguldak, Sinop, Rize, Kastamonu, Karabük, Giresun, Bartın, Düzce ve Bolu'da ankete katılanlara, ''Bu pazar genel seçim olsa, hangi partiye oy verirsiniz?'' sorusu yönetildi.
ORC'nin anketine göre, AK Parti'nin bu illerin tamamında oy kaybettiği görüldü. CHP ise oylarını artırdı.
İşte anket sonuçları...
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ZONGULDAK
CHP: Yüzde 36,1
AK Parti: Yüzde 35,3
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SİNOP
AK Parti: Yüzde 36
CHP: Yüzde 29,3
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