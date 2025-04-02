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  4. ORC'den yeni anket: İmamoğlu'nun tutuklanması AK Parti'nin oylarını eritti

ORC'den yeni anket: İmamoğlu'nun tutuklanması AK Parti'nin oylarını eritti

ORC Araştırma, 9 ilde yaptığı genel seçim anketinin sonuçlarını açıkladı. Ankete göre, AK Parti 9 ilin tamamında oy kaybederken, CHP oy oranını yükseltti.

ORC'den yeni anket: İmamoğlu'nun tutuklanması AK Parti'nin oylarını eritti - Resim: 1

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması anketlere de yansıdı. Son seçim anketinde AK Parti'nin oy kaybettiği görüldü. 

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ORC'den yeni anket: İmamoğlu'nun tutuklanması AK Parti'nin oylarını eritti - Resim: 2

ORC Araştırma, 25-29 Mart tarihleri arasında 9 ilde yaptığı genel seçim anketinin sonuçlarını paylaştı. Zonguldak, Sinop, Rize, Kastamonu, Karabük, Giresun, Bartın, Düzce ve Bolu'da ankete katılanlara, ''Bu pazar genel seçim olsa, hangi partiye oy verirsiniz?'' sorusu yönetildi. 

ORC'nin anketine göre, AK Parti'nin bu illerin tamamında oy kaybettiği görüldü. CHP ise oylarını artırdı. 

İşte anket sonuçları...

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ORC'den yeni anket: İmamoğlu'nun tutuklanması AK Parti'nin oylarını eritti - Resim: 3

ZONGULDAK

CHP: Yüzde 36,1
AK Parti: Yüzde 35,3

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ORC'den yeni anket: İmamoğlu'nun tutuklanması AK Parti'nin oylarını eritti - Resim: 4

SİNOP

AK Parti: Yüzde 36
CHP: Yüzde 29,3

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