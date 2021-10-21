Ordu'da 11 yıldır tarih fışkıran kazıda yeni keşif
Ordu'da geçen yıl ara verilen Kurul Kalesi'ndeki kazıların tekrar başlamasıyla tarih, yeniden gün ışığına kavuştu. 11 yıldır yürütülen çalışmaların bu yılki etabında yeni giriş kapısı, depolama alanları ve 14 küpe ulaşıldı.
Ordu'da 6'ncı Mithridates dönemine ait olan ve daha önce 2 bin 100 yıllık Ana Tanrıça Kibele Heykeli ile yaklaşık 3 bin parça tarihi eser bulunan Kurul Kalesi'ndeki kazılarda heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Kazı çalışmaları kapsamında yeni giriş kapısı, depolama alanları ile 14 küpe ulaşıldı.
1'inci derece arkeolojik ve doğal sit alanı olan kaledeki kazılarda ayrıca yaklaşık 300 basamaklı merdiven ile milattan önceki dönemlere ait olduğu değerlendirilen pişmiş topraktan çatı kiremitleri ve duvar örgüsü seramik parçaları ortaya çıktı. Bu eserlerin ardından Kurul Kalesi'nin UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınması için başvuru yapıldı.
Geçen yıl ara verilen kaledeki kazılar, Prof. Dr. Süleyman Yücel Şenyurt başkanlığında haziran ayında yeniden başladı. Kalenin doğu tarafında ikinci bir giriş kapısı, depolama alanları ile 14 yeni küp bulunan kazı çalışmalarını sürdüren ekibin kaledeki çalışmaları sürüyor.
İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, kalede yeni bulgulara rastlanıldığını belirterek "Çok şükür, önemli eserlere ulaştık. Ulaşmaya da devam ediyoruz. Yeni dönemde erzak kapları ile mimari yapıda önemli yapılar ortaya çıktı. Ayrıca ikinci bir giriş kapısına ulaşıldı.