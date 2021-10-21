Ordu'da 11 yıldır tarih fışkıran kazıda yeni keşif

Ordu'da 6'ncı Mithridates dönemine ait olan ve daha önce 2 bin 100 yıllık Ana Tanrıça Kibele Heykeli ile yaklaşık 3 bin parça tarihi eser bulunan Kurul Kalesi'ndeki kazılarda heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Kazı çalışmaları kapsamında yeni giriş kapısı, depolama alanları ile 14 küpe ulaşıldı.