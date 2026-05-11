Ordu'da ayı saldırısı güvenlik kamerasında! Önüne geleni yıkıp geçti
Ordu’da ayıların arı kovanlarına yönelik saldırıları üreticiyi isyan ettirdi. Kovanlarını korumak için 4 metre yüksekliğinde çardak kuran, beton direkler dikip çivili önlemler alan arıcılar, ayının akılalmaz saldırısıyla şoke oldu.
Ordu’nun Mesudiye ilçesi Pınarlı Mahallesi’nde arıcılıkla geçimini sağlayan üreticiler, son dönemde artan ayı saldırıları nedeniyle üretim yapamaz hale geldi. Ne yüksek çardaklar ne de beton direkler, aç kalan ayıların ballara ulaşmasına engel olabildi.
Bölge arıcılarından Naci Güler, geçtiğimiz yıllarda yaşadığı kayıplar sonrası bu kez tedbirini en üst seviyeye çıkardı. Kovanlarını yerden 4 metre yüksekliğindeki bir düzeneğe taşıyan Güler, "Ayı zarar vermesin diye beton direkler yaptım, üzerlerine çiviler çaktım, tel örgülerle çevirdim. Ancak bu hayvan merdiven gibi tırmanıyor. Tüm emeğimiz bir gecede yok oldu" diyerek yaşadığı mağduriyeti dile getirdi.
Ayı saldırılarının sadece arıcılıkla sınırlı kalmadığını belirten köylüler, bölgedeki küçükbaş ve büyükbaş hayvanların da hedefte olduğunu ifade etti. Köylerde büyük bir tedirginlik hakimken, üreticiler organik bal üretimi için çıktıkları bu yolda artık devlet desteği bekliyor. "Devlet ya koruma sağlasın ya da zararımızı karşılasın" diyen üreticiler, şartların her geçen gün zorlaştığını vurguluyor.
Aynı bölgede 7 kovanını kaybeden Erdal Güler ise durumun sadece kendi köyleriyle sınırlı olmadığını, Ordu'nun genelinde benzer bir tablonun yaşandığını söyledi. Doğa Koruma ve Milli Parklar birimlerinden yeterli destek alamadıklarını belirten Güler, "Çözüm bulunmazsa bu bölgede arıcılık tamamen bitecek" uyarısında bulundu. Öte yandan, ayının kovanlara ulaşmak için sergilediği çaba güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde, dev cüssesine rağmen ayının kurulan düzenekleri bir bir aşarak kovanlara ulaşması ve parçalaması yer alıyor.