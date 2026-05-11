Ordu'da ayı saldırısı güvenlik kamerasında! Önüne geleni yıkıp geçti

Ayı saldırılarının sadece arıcılıkla sınırlı kalmadığını belirten köylüler, bölgedeki küçükbaş ve büyükbaş hayvanların da hedefte olduğunu ifade etti. Köylerde büyük bir tedirginlik hakimken, üreticiler organik bal üretimi için çıktıkları bu yolda artık devlet desteği bekliyor. "Devlet ya koruma sağlasın ya da zararımızı karşılasın" diyen üreticiler, şartların her geçen gün zorlaştığını vurguluyor.