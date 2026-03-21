Ordu'da büyük panik! Sahile vuran insansız deniz aracı imha edildi
Ordu'nun Ünye ilçesi Yüceler Mahallesi sahilinde insansız deniz aracı (İDA) bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine jandarma ekipleri bölgeyi abluka altına alırken, aracın patlayıcı taşıma ihtimaline karşı sahil şeridi boşaltıldı. İDA, Sualtı Savunma Komutanlığı (SAS) ekipleri tarafından imha edildi.
Olay, dün ilçeye bağlı Yüceler Mahallesi sahilinde meydana geldi. Saat 17.00 sıralarında sahile vuran cismi görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler tarafından yapılan ilk incelemede, cismin insansız deniz aracı (İDA) olduğu değerlendirildi.
Bölgeye SAS ekipleri sevk edildi
Bölgede önlem alınarak sahil şeridi güvenlik çemberine alındı. Bölgede alınan tedbirlerin ardından olay yerine intikal eden SAS ekipleri, gerekli inceleme ve güvenlik önlemlerinin ardından insansız deniz aracını kıyıdan yaklaşık 1,5 mil açığa çekti.
İmha edildi
Deniz aracı, burada yapılan kontrollerin ve alınan güvenlik önlemlerinin ardından kontrollü olarak imha edildi. Patlama ile birlikte deniz suyu yüzeyin yaklaşık 100 metre yukarısına yükseldi. Bu esnada büyük bir ses duyuldu.
İçerisinde mühimmat olduğu değerlendirilen insansız deniz aracının 10 metre uzunluğa sahip AEGIR-W olduğu, azami 900 kilometre menzile sahip ve 300 kilogram yük kapasitesine sahip olduğu öğrenildi.